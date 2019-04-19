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Аксёнов: большинство украинцев понимают, что Крым стал частью России навсегда 

RT на русском + ещё 3 20 минут назад
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что большинство граждан Украины понимают, что полуостров стал частью России навсегда.
«Большинство граждан Украины уже понимают, что Крым навсегда российский», — цитирует его РИА Новости.
Соответствующее заявление он сделал во время встречи с иностранными журналистами на полях Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что Крым собирается подписать инвестиционные соглашения на 7 млрд рублей в рамках ЯМЭФ.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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Политика , Конфликты , Украина , Сергей Аксенов , РИА Новости , Крыминформ , Республика Крым
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