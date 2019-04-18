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Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Ливии 

РИА Новости 15 часов назад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Ливии, стороны выразили озабоченность по поводу обострения обстановки в стране, сообщило внешнеполитическое ведомство России.
"Министры обменялись мнениями по текущей ситуации в Ливии, выразили озабоченность серьезным обострением обстановки ввиду непрекращающихся столкновений между различными вооруженными группировками в Триполи, приведших к многочисленным жертвам", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, стороны подтвердили обоюдный настрой на содействие прекращению боевых действий и примирение противоборствующих сторон исключительно путем политико-дипломатического диалога на основе плана действий ООН по ливийскому урегулированию.
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Политика , Азия , Видео , Латинская Америка , Оружие , США , Сергей Лавров , Мевлют Чавушоглу , МИД , ООН , Ливия , Турция
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