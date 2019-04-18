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Kyodo: Абэ потерял надежду на мирный договор по Курилам при следующей встрече с Путиным 

Газета.Ru 53 минуты назад
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ больше не надеется на достижение мирного договора с Россией для разрешения территориального спора по Курилам в июне на саммите G20 во время его встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.
По информации агентства, достижение компромисса не представляется возможным этим летом из-за сохраняющихся разногласий между сторонами о том, как урегулировать давний спор. По словам источников, во время встречи на G20 Абэ и Путин могут договориться о безвизовом режиме для жителей страны на территории четырех "спорных" островов Курильской гряды.
Отмечается, что Абэ надеялся заручиться обещанием от российского лидера на передачу двух небольших островов Курильской гряды (Шикотан и Хабомаи). Однако из-за низких шансов на скорый прорыв японский премьер решил вернуться к предыдущей стратегии совместной экономической деятельности с Россией на данных островах. Несмотря на это страны продолжают переговоры, рассказал источник.
С таким большим разрывом в позициях Токио и Москвы, "маловероятно, что будет какое-то соглашение на саммите G20", говорит высокопоставленный японский чиновник.
Ранее японские власти выразили протест России из-за проведения учений на Курилах.
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Комментарии38
Политика , Азия , В мире , Синдзо Абэ , Владимир Путин , Япония
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