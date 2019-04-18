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Эстония готова к диалогу с Россией 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эстония готова к диалогу с Россией, и открытие исторического здания посольства Эстонии в Москве может придать новый импульс двусторонним отношениям, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Кальюлайд находится в России с первым за последние восемь лет визитом президента Эстонии. В 2011 г. на освящении церкви святого Яана (Иоанна) в Санкт-Петербурге побывал президент Томас Хендрик Ильвес.
"Возможно, открытие отреставрированного посольства придаст новый импульс нашим двусторонним отношениям. Мое присутствие здесь — это ясный знак, что Эстония готова к взаимодействию и диалогу", — отметила Кальюлайд, сообщает РИА "Новости".
Для начала диалога могут потребоваться месяцы, если не годы.
"Но я знаю, что каждый день, неделю, и год за этими стенами и в этом здании люди работают над тем, чтобы представлять политические и экономические интересы и Европы, и Эстонии. И все эстонцы желали бы иметь хорошие отношения с соседями", — пояснила президент Эстонии.
Посольство Эстонии в Москве работало во все времена, в том числе самые сложные, а сама дипмиссия с 1921 г. находится в том же здании, которое расположено в историческом центре Москвы, в непосредственной близости от Кремля. "Это была наша первая дипломатическая миссия после обретения Эстонией независимости. Наше посольство географически одно из самых близких к Кремлю, но это не всегда отражалось на наших двусторонних отношениях. Но я не буду вдаваться в политику, для этого будет время позже", — заключила Кальюлайд.
После торжественной церемонии в посольстве глава Эстонии встретится с президентом Владимиром Путиным.
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Политика , В мире , Керсти Кальюлайд , Владимир Путин , РИА Новости , Москва , Санкт-Петербург , Эстония
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