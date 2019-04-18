Кремль отреагировал на протест Дацюка

«Не получали, не ознакомились», — заявил Песков.

Ранее Дацюк обратился к президенту РФ Владимиру Путину с письмом, в котором попросил отменить поправки к закону «Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования».

Поправки позволяют использовать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) для идентификации и аутентификации сведений о физическом лице, обратившемся за предоставлением госуслуг. Также документ ликвидирует зеленые бумажные свидетельства, содержащие номер индивидуального лицевого счета.

По мнению Дацюка, новый закон превращает СНИЛС из номера лицевого счета в Пенсионном фонде в удостоверение личности и «электронный ключ ко всем данным о человеке — от базы ГИБДД и имущества до справок о здоровье и школьных дневников». По его мнению, это угрожает национальной безопасности страны, так как доступ к данным россиян могут получить лица, «действующие против России».

Хоккеист назвал себя православным и сослался на одну из проповедей священника Сергия (Романова). По мнению священнослужителя, база данных с личными номерам россиян «находится в Брюсселе в компьютере с откровенным именем „Зверь“.