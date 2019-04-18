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Кремль отреагировал на протест Дацюка 

Рамблер 49 минут назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не получали письма от хоккеиста Павла Дацюка, в котором тот раскритиковал закон о СНИЛС. Об этом сообщает ФАН.
«Не получали, не ознакомились», — заявил Песков.
Ранее Дацюк обратился к президенту РФ Владимиру Путину с письмом, в котором попросил отменить поправки к закону «Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования».
Поправки позволяют использовать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) для идентификации и аутентификации сведений о физическом лице, обратившемся за предоставлением госуслуг. Также документ ликвидирует зеленые бумажные свидетельства, содержащие номер индивидуального лицевого счета.
По мнению Дацюка, новый закон превращает СНИЛС из номера лицевого счета в Пенсионном фонде в удостоверение личности и «электронный ключ ко всем данным о человеке — от базы ГИБДД и имущества до справок о здоровье и школьных дневников». По его мнению, это угрожает национальной безопасности страны, так как доступ к данным россиян могут получить лица, «действующие против России».
Хоккеист назвал себя православным и сослался на одну из проповедей священника Сергия (Романова). По мнению священнослужителя, база данных с личными номерам россиян «находится в Брюсселе в компьютере с откровенным именем „Зверь“.
Комментарии31
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Павел Дацюк , Владимир Путин , ГИБДД
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