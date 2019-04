Посольство РФ доказало голословность обвинений США по делу о «вмешательстве»

Напомним, сразу после выборов на пост президента США Дональда Трампа американские СМИ стали фабриковать новости на тему «российского вмешательства» и «сговора», чтобы саботировать деятельность главы государства и дестабилизировать российско-американские отношения.

Российское посольство в США опубликовало 120-страничный доклад, в котором приводятся доказательства необоснованности обвинений Соединенных Штатов в вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

«Расследование (спецпрокурора Роберта Мюллера) не показало никаких реальных доказательств в поддержку заявлений о кибератаках Москвы или попытках "подорвать демократию". Все это время Россия указывала на сфабрикованный характер этих инсинуаций», — говорится в тексте доклада дипведомства в Facebook.

При этом сам Мюллер подтвердил, что сговора РФ с Трампом не было.

В докладе также приведен список «безосновательных обвинений» в адрес России со стороны СМИ США, в том числе материалы газет The New York Times, The Washington Post, Politico, телеканалов CNN и NBC.

Помимо этого, в документе приведены безосновательные обвинения со стороны официальных лиц США, заявления Министерства внутренней безопасности страны, а также ряда членов американской администрации.

Российское посольство призвало США отказаться от своих обвинений и начать вместе работать над восстановлением отношений двух стран.