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Посольство РФ доказало голословность обвинений США по делу о «вмешательстве» 

ТК «Звезда» + ещё 20 1 час назад
Фото: ТАСС
Напомним, сразу после выборов на пост президента США Дональда Трампа американские СМИ стали фабриковать новости на тему «российского вмешательства» и «сговора», чтобы саботировать деятельность главы государства и дестабилизировать российско-американские отношения.
Российское посольство в США опубликовало 120-страничный доклад, в котором приводятся доказательства необоснованности обвинений Соединенных Штатов в вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.
Напомним, сразу после выборов на пост президента США Дональда Трампа американские СМИ стали фабриковать новости на тему «российского вмешательства» и «сговора», чтобы саботировать деятельность главы государства и дестабилизировать российско-американские отношения.
«Расследование (спецпрокурора Роберта Мюллера) не показало никаких реальных доказательств в поддержку заявлений о кибератаках Москвы или попытках "подорвать демократию". Все это время Россия указывала на сфабрикованный характер этих инсинуаций», — говорится в тексте доклада дипведомства в Facebook.
При этом сам Мюллер подтвердил, что сговора РФ с Трампом не было.
В докладе также приведен список «безосновательных обвинений» в адрес России со стороны СМИ США, в том числе материалы газет The New York Times, The Washington Post, Politico, телеканалов CNN и NBC.
Помимо этого, в документе приведены безосновательные обвинения со стороны официальных лиц США, заявления Министерства внутренней безопасности страны, а также ряда членов американской администрации.
Российское посольство призвало США отказаться от своих обвинений и начать вместе работать над восстановлением отношений двух стран.
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Комментарии16
Политика , В мире , Северный поток 2 , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , Департамент внутренней безопасности США , Washington Post , CNN , телеканал NBC , New York Times , США
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