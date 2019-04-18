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Путин дал российское гражданство бизнесмену из Бельгии 

Lenta.ru + ещё 3 54 минуты назад
Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство бизнесмену из Бельгии Мишелю Литваку. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.
Литвак возглавляет совет директоров группы компаний ОТЭКО, которая занимается развитием морского порта Тамань. Холдинг уже построил комплекс для перегрузки нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов. Также ОТЭКО планирует открыть в порту терминал навалочных грузов, агропромышленный комплекс и портово-индустриальный парк, вокруг которого будет возведен отдельный жилой район.
До развития порта Литвак занимался железнодорожными перевозками. Также он вкладывал деньги в кинематограф, в частности, был продюсером фильмов «Одержимость» и «Драйв». Литвак родился в 1951 году в Ленинграде.
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Политика , Видео , Мишель Литвак , Владимир Путин , Бельгия
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