Путин дал российское гражданство бизнесмену из Бельгии

Литвак возглавляет совет директоров группы компаний ОТЭКО, которая занимается развитием морского порта Тамань. Холдинг уже построил комплекс для перегрузки нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов. Также ОТЭКО планирует открыть в порту терминал навалочных грузов, агропромышленный комплекс и портово-индустриальный парк, вокруг которого будет возведен отдельный жилой район.

До развития порта Литвак занимался железнодорожными перевозками. Также он вкладывал деньги в кинематограф, в частности, был продюсером фильмов «Одержимость» и «Драйв». Литвак родился в 1951 году в Ленинграде.