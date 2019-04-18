Bloomberg (США): Путин думает о выдаче паспортов украинским сепаратистам

Bloomberg (США) , данный шаг грозит усилением конфронтации между Информация о том, что выдача жителям Востока Украины российских паспортов в качестве единственного способа помочь живущим на этих территориях людям в полной мере реализовать свои гражданские права, вызвала негативную реакцию в западных СМИ. По мнению авторов издания, данный шаг грозит усилением конфронтации между Россией и Украиной.

По словам законодателей, Россия может предложить свои паспорта людям, живущим в отделившихся регионах на востоке Украины. Такой шаг усилит напряженность в конфликте с киевскими властями, которые пользуются поддержкой США и Европы.

По словам сенатора Андрея Климова из комитета по международным делам верхней палаты российского парламента, «готовы все инструменты» для выдачи паспортов людям из мятежных районов Донецкой и Луганской областей Украины, и для начала этого процесса нужно только распоряжение президента Владимира Путина

Вскоре после воскресных президентских выборов на Украине может быть подписано распоряжение об упрощенном порядке предоставления гражданства на «гуманитарных» основаниях людям, проживающим в этих регионах. Об этом рассказал первый заместитель руководителя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин

«Это надо было сделать еще давно», — заявил он.

Данный шаг грозит усилением конфронтации между Россией и Украиной, которая неоднократно обвиняла Путина в отправке войск и оружия на помощь сепаратистам, ведущим войну, которая за пять лет унесла 13 тысяч жизней. Кремль отрицает участие в боевых действиях российских войск. США и Европейский союз ввели против России санкции из-за этого конфликта, который вспыхнул после революции 2014 года, свергнувшей пророссийского президента Украины Виктора Януковича

Риск эскалации

Путин в ответ на эту революцию аннексировал Крым, заявив, что защищает проживающих там русских, а также поддержал повстанцев на востоке Украины. В 2015 году лидеры России, Украины, Германии и Франции провели в Минске переговоры и заключили мирный договор, который, однако, не привел к урегулированию. Один из представителей ООН заявил в феврале, что усиливается риск эскалации этого конфликта, который в последние годы ограничивается мелкими стычками. Руководство повстанцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявляет, что на подконтрольных ему территориях проживают около 3,6 миллиона человек. Готовясь предложить им российское гражданство, Путин применяет тактику, отработанную в отделившихся от Грузии Абхазии и Южной Осетии. До войны 2008 года между Грузией и Россией тысячи человек получили там российские паспорта, и это стало оправданием для начала военной интервенции, поскольку Россия заявила, что хочет защитить своих граждан. Этот вопрос надо будет решить, когда станет известен результат украинских выборов, на которых соперничают действующий президент Петр Порошенко и комедийный актер Владимир Зеленский , сказал Затулин.

«Ждать осталось недолго», — добавил он.

«Другой путь»

Возможно, Россия озвучивает это предложение, чтобы усилить давление на Порошенко накануне выборов, поскольку последние опросы показывают, что Зеленский идет к победе. Если Порошенко выстроил свою кампанию в значительной степени на конфликте с Путиным, то Зеленский критикует его реже. Правда, политика по разрешению кризиса у обоих кандидатов примерно одинакова.

Как сказал российский сенатор и бывший кремлевский чиновник Олег Морозов , это сигнал обоим кандидатам о том, что на посту президента они должны принять меры, стимулирующие людей из отделившихся регионов к возвращению в состав Украины, поскольку иначе «откроется другой путь», и тогда этим людям будет проще стать гражданами России.

Указ может быть издан сразу после выборов, если не будет принято решение занять выжидательную позицию и посмотреть, какие меры примет новый президент в попытке урегулировать конфликт. Об этом газете «Коммерсант» сообщил Леонид Калашников, возглавляющий в нижней палате российского парламента комитет по делам СНГ.