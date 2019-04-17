В Кремле раскрыли темы переговоров Путина с президентом Эстонии

Отмечается, что президенты обсудят актуальные вопросы о ситуации в мире, поговорят о перспективах отношений России и Эстонии в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, Путин и Кальюлайд должны обменяться мнениями по вопросам поддержания стабильности и безопасности в балтийском регионе.