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В Кремле раскрыли темы переговоров Путина с президентом Эстонии 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В пресс-службе Кремля раскрыли темы переговоров российского лидера Владимира Путина и главы Эстонии Керсти Кальюлайд, передает РИА "Новости".
Отмечается, что президенты обсудят актуальные вопросы о ситуации в мире, поговорят о перспективах отношений России и Эстонии в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Кроме того, Путин и Кальюлайд должны обменяться мнениями по вопросам поддержания стабильности и безопасности в балтийском регионе.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, какие страхи президента Эстонии развеет Путин.
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Политика , Прибалтика , Дмитрий Песков , Керсти Кальюлайд , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , РИА Новости , Эстония
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