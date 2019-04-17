«Он подается как чистильщик»

Симпатии россиян к Иосифу Сталину достигли небывалых высот. Социологи выяснили, что рекордные 70 процентов жителей страны считают, что он сыграл «скорее положительную» или «целиком положительную» роль в истории страны, а тех, кто считает неоправданными человеческие жертвы сталинской эпохи, за последние десять лет стало меньше на четверть — их только 45 процентов. «Лента.ру» попросила социологов и экспертов объяснить, почему любовь к вождю растет и как это характеризует россиян и окружающую их действительность.

«Чем выше заберемся в популяризации Сталина, тем больнее будет падать»

Леонтий Бызов, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН:

Такая популярность Сталина связана с новым общественным запросом со стороны уже не либеральной оппозиции, а со стороны большинства, консервативной части общества. Для них вопрос порядка стоит на первом месте. А еще есть пропагандистские каналы, которые поддерживают потребность в державной мощи и так далее. Поэтому люди видят в Сталине единственную фигуру в новейшей истории, постреволюционной, которая отвечает этому запросу.

Люди видят Сталина, который якобы заботился о людях. Для людей это важно, потому что это магистральный запрос.

Я считаю, что эта норма позитивного восприятия личности и итогов деятельности Сталина завышена. Нормальная ситуация — это когда за Сталина было бы где-то 40 процентов. И я уверен, что это будет, когда изменится вектор пропаганды, возвеличивающей сегодня его фигуру. А процентов 40 — это уже является определенной нормой и свидетельствует о расколе общества в отношении Сталина. 70 процентов, конечно, очень завышенный результат.

Этот раскол очень серьезен, потому что на многие вещи смотрят с прямо противоположных позиций различные элементы общества. И это очень опасно. Сейчас такой раскол общества может привести к хаосу.

История развивается волнообразно, и поэтому придет время (и достаточно скоро), когда вектор общественного развития поменяется. И чем выше заберемся в плане популяризации поддержки Сталина, тем больнее будет падать. Это так. Будет очень большое разочарование этим кумиром. И реально это очень опасно.

«Антисталинская пропаганда в чем-то работает на Сталина»

Алексей Рощин, социолог:

Я думаю, что здесь минимум две основные причины. Первая это — культ Победы. Ну, а поскольку народ знает, что руководил всеми этими великими действиями Сталин, то на него падает отблеск такого, безусловно, положительного события. И он, получается, тоже величайший деятель в истории.

Надо иметь в виду, что народное сознание не любит противоречий. Оно цельное и простое. Там не может быть «с одной стороны», «с другой стороны». Этого люди не любят. Если Великая Победа, величайшая в истории, но при этом командовал упырь, кровопийца и убийца миллионов людей — это будет звучать полным диссонансом. Ну и, соответственно, приходится выбирать. И народ в данном случае выбирает вариант, что все — клевета, и на самом деле Сталин был молодец. Это первое.

А второе — это разрыв между народом и так называемыми элитами, чиновниками, которые устроили парад высказываний о том, что «мы ничего не должны». В этой ситуации народ начинает, условно говоря, звереть, и тогда вспоминается образ Сталина. В данном случае — в том контексте, что это был тот человек, который расстреливал всех.

Все понимают, а особенно противники Сталина, что он министров убивал, военачальников, секретарей райкомов, парткомов, делегатов съездов различных, всех к ногтю прижимал. И это на самом деле — тоже пропаганда. И в данном случае антисталинская пропаганда, как ни странно, в чем-то работает на Сталина. То есть он подается как стоящий вне системы чистильщик. Это важный момент. Вот, нужен нам Сталин, который всех этих «небожителей» зажравшихся, всех этих чинуш и так далее, которые воруют, пострелял бы.

При этом, как мы знаем, президент довольно негативно относится к репрессиям, но в данном случае личное мнение затмевается культом Победы.

Почему Сталин стал более популярным именно сейчас, а не, скажем, в начале 90-х или нулевых, в принципе, логично. Дело в том, что в начале нулевых годов общество не воспринимало себя как нечто застывшее раз и навсегда. Общество воспринималось как достаточно подвижная субстанция, в которой может многое произойти. И люди имели надежду на свое социальное продвижение. Если не себя, то своих детей. И тогда же люди устали от убийств и от крови, которой было достаточно много — знаменитые бандитские войны и так далее. Это отчасти агрессию компенсировало. А также люди тогда воспринимали ситуацию так, что они могут сами ее менять, что от них что-то зависит.

И еще я бы добавил третий фактор: то, что особенно в последние годы возросло представление о России как о стране в кольце врагов. Такое некоторое мессианство, что мы одни боремся с геями, мировым господством США, мы одни за правду в мире и так далее. А все остальные против нас. И в этой ситуации, когда кругом враги, и нас за все осуждают, а мы сплотились и боремся со всеми, получается, что критика Сталина воспринимается многими как критика самой России. То есть страна-то у нас довольно страшненькая, по крайней мере, была — в том смысле, что у нас в основе реки крови, ГУЛАГ и жуткие сталинские процессы. И в такой ситуации это воспринимается многими как «подрыв боеготовности». Вот эту третью причину я бы обозначил как «не время сейчас». «Мы на фронте», и копаться в былых прегрешениях, посыпать голову пеплом — мешает мобилизации. А нам надо мобилизовываться и сплачиваться против врагов, которые обступили нас со всех сторон. И это тоже играет на Сталина.

То есть в данном случае он выступает примерно как символ России. Он крупный, и это идет в пику Западу, в пику врагам: вы хотите, чтобы мы каялись, а мы показали вам кукиш и каяться не будем. И будем делать наоборот, вам назло. Люди знают, что во всем мире в массовом представлении Сталин мало чем отличается от Гитлера. И именно поэтому, поскольку мы привыкли показывать миру кукиш, мы покажем кукиш и в этом плане тоже.

80 лет уже скоро будет со Дня Победы. Понятное дело, что живых свидетелей практически не осталось, и для большинства молодых что война с Наполеоном, что война с Гитлером — это примерно одно и то же. И для очень большого числа населения что Сталин, что хан Батый — одного уровня персонажи из пыльных книжек по истории. Но за счет именно нагнетания, гипертрофированности всей этой тематики, за счет того, что Сталин отчасти воспринимается как «победитель Запада» — это тоже есть — он так популярен. Должно сдуться сразу несколько мифов, чтобы был возможен прямой разговор о том, чем действительно было правление Сталина в нашей стране, и много ли в нем было хорошего.

«От бесконечной пропаганды величия Сталина результат был бы обратный»

Вячеслав Тарасов, врач-психиатр, специализируется на проблемах массового сознания:

Рост популярности Сталина не рекордный, рост закономерный. Сталин воспринимается большинством населения, как бы парадоксально это ни звучало или даже несколько старомодно, как «отец народов». Это расхожее объяснение роли Сталина очень хорошо закрепилось. И сейчас он воспринимается именно с этой точки зрения. «Отец народов», который заботится о народах прежде всего. Ни о всем мире, ни о бог весть каких непонятных странах, а заботится о своей стране.

Большинство считает, что Сталин понижал цены, заботился о том, чтобы были заработные платы, чтобы у населения было все благополучно. Это не совсем соответствует тому, что было на самом деле. Но это закрепилось, и эти мифы — отчасти, действительно мифы — сохраняются.

У людей есть серьезное ощущение заброшенности. И конечно, тот светлый образ, который ассоциируется и с Победой, и с первыми пятилетками, и не в последнюю очередь с космическим прорывом (хотя это было уже после Сталина, но начиналось-то при нем), атомное оружие, первая атомная электростанция и так далее — все это сейчас сказывается. У нас получается очень интересный парадокс. Чем больше и власть, и либеральная общественность подвергают критике политику Сталина, тем больше населения голосует за него. И это, в общем, самоочевидно, потому что в нашей стране традиционно тех, кого хулят власти и либеральная общественность, всегда принято считать хорошими людьми.

Близится очень важный юбилей для нашего с вами отечества — 75-летие Победы. В 2020 году мы будем отмечать этот праздник. Никто же не может отделить Великую Отечественную войну и Победу в ней от имени Сталина. Эти вещи неразрывны. Поэтому на фоне празднований стимуляция роста популярности Сталина будет еще больше.

Я не могу сказать за все телеканалы, но я смотрю несколько федеральных каналов и стараюсь в интернете смотреть либеральные программы. Ни у тех, ни у других я не увидел какой-то пропаганды образа Сталина. Даже, как принято считать среди журналистской среды, достаточно одиозные пропагандисты типа Киселева и Соловьева никогда не поют ему дифирамбы. Да, они упоминают различные позитивные черты, нечасто они употребляют жесткие в отношении него выражения. Поэтому какая пропаганда? Честно говоря, отсутствие пропаганды и дает этот результат. Если бы у нас из СМИ лилась бесконечная пропаганда о величии Сталина, результат был бы как раз обратный.