«Вероятность крайне велика»: Матвиенко может уйти из Совфеда

По их словам, уход Матвиенко из Совфеда обсуждается «довольно предметно» с декабря прошлого года, а в мае 2019-го президент Владимир Путин обсудит это с ней лично.

При этом источники издания не видят «формальных» оснований для ухода Матвиенко из верхней палаты парламента и предполагают, что спикер может сменить место работы, чтобы сделать на новом то же, что она сделала в Совфеде, — добавить влияния.

По словам собеседников, «рассматривается вариант» с Матвиенко во главе Пенсионного фонда России.

Если же Матвиенко и впрямь уйдет из Совфеда, то ее место может занять глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Источники называют такое решение «предельно логичным», а альтернативным Нарышкину кандидатом — зама Матвиенко Юрия Воробьева

Оба, отмечают источники «Коммерсанта», способны добиться того, что ожидается от нового главы СФ, — «улучшить образ Совета федерации, обновить его и сделать более солидным».