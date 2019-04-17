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«Вероятность крайне велика»: Матвиенко может уйти из Совфеда 

Рамблер + ещё 6 53 минуты назад
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко может возглавить Пенсионный фонд, а директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин — занять ее место. Об этом «Коммерсанту» рассказали анонимные собеседники в госструктурах.
По их словам, уход Матвиенко из Совфеда обсуждается «довольно предметно» с декабря прошлого года, а в мае 2019-го президент Владимир Путин обсудит это с ней лично.
При этом источники издания не видят «формальных» оснований для ухода Матвиенко из верхней палаты парламента и предполагают, что спикер может сменить место работы, чтобы сделать на новом то же, что она сделала в Совфеде, — добавить влияния.
По словам собеседников, «рассматривается вариант» с Матвиенко во главе Пенсионного фонда России.
Если же Матвиенко и впрямь уйдет из Совфеда, то ее место может занять глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Источники называют такое решение «предельно логичным», а альтернативным Нарышкину кандидатом — зама Матвиенко Юрия Воробьева.
Оба, отмечают источники «Коммерсанта», способны добиться того, что ожидается от нового главы СФ, — «улучшить образ Совета федерации, обновить его и сделать более солидным».
Комментарии125
Политика , Видео , Валентина Матвиенко , Сергей Нарышкин , Владимир Путин , Юрий Воробьев , Пенсионный фонд РФ , Совет Федерации
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