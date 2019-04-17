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«Ъ»: глава разведки сменит Матвиенко на посту спикера Совфеда 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Reuters
Глава Служба внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин может стать новым спикером Совета Федерации, с 2011 года эту должность занимает Валентина Матвиенко. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в госструктурах.
По данным издания, вопрос ухода Матвиенко с поста спикера "довольно предметно" обсуждается с декабря 2018 года. Отмечается, что в мае Матвиенко собирается обсудить свою отставку с президентом России Владимиром Путиным. Один из источников "Ъ" подчеркнул, что "вероятность ее ухода крайне велика", однако в пресс-службе Совфеда не стали комментировать эту информацию.
Источники газеты добавили, что после ухода из Совфеда Матвиенко может стать главой структуры, "статус которой требуется изменить".
Ранее сообщалось, что Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного.
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Политика , Валентина Матвиенко , Сергей Нарышкин , Владимир Путин , Совет Федерации , Газета "Коммерсантъ"
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