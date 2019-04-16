Москалькова раскрыла детали лечения задержанных украинских моряков

Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой искал средства для того, чтобы обследовать и лечить украинских моряков, задержанных при нарушении российской границы в Керченском проливе, в московских клиниках, рассказала Москалькова на встрече с журналистами в Нью-Йорке

"При задержании трое военных моряков были ранены и им была оказана сразу же помощь в Керчи, сделаны операции, потом они были и в "Матросской Тишине" в больнице, и в "Лефортово", они обратились ко мне с просьбой, чтобы им провели обследование в гражданских независимых медицинских учреждениях, где есть высокотехнологичное оборудование", — рассказала Москалькова.

"Надо сказать, что я обратилась с такой просьбой к руководству пенитенциарного учреждения, реакция была моментальная, положительная, мы искали деньги, потому что они иностранные граждане и это недешевое удовольствие, мы нашли такие деньги", — сообщила омбудсмен.

Москалькова рассказала, что задержанные "прошли обследование в Первой градской больнице, в больнице имени Пирогова". "Одному из них было принято решение сделать операцию, нужно было удалить мелкие осколки, операция была сделана, удачная", — уточнила она.

Также омбудсмен добавила, что лично посещала украинских моряков и в "Матросской Тишине", и в "Лефортово". "Они сидят в хороших условиях, никто из них жалоб на порядок и условия содержания не высказывал", — подчеркнула омбудсмен.