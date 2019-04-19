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Tokyo Shimbun (Япония): переговоры по мирному договору. Япония отказалась от июньского соглашения 

ИноСМИ + ещё 14 1 час назад
Фото: © CC BY-SA 2.0, Peter
Правительство Японии взяло курс на то, чтобы отказаться от заключения соглашения по мирному договору с Россией, включая проблему «северных территорий», во время визита президента Путина в Японию в июне. Токио вел переговоры с тем, чтобы урегулировать территориальную проблему возвратом островов Хабомаи и Шикотан, однако российская сторона не идет на уступки, и нет никаких перспектив сдвинуть этот вопрос с мертвой точки.
Вместо этого возникла идея во время визита Путина в Японию заключить соглашение об отмене краткосрочных виз для посещения Сахалинской области, включая Южные Курилы, и Хоккайдо. 18 апреля об этом сообщил источник в правительстве Японии.
Премьер Абэ планировал посетить Россию в мае, однако он отказался от этой идеи из-за агрессивной позиции России. В результате он вернется к первоначальному курсу, который заключался в том, чтобы развивать экономическое сотрудничество на Дальнем Востоке и вести переговоры на основе реализации совместной хоздеятельности на Южных Курилах. Таким образом, застоя в переговорах не избежать.
Эксперты полагают, что Абэ продолжит искать возможность решить проблему возвратом двух островов.
Японская сторона планировала заключить соглашение с президентом Путиным на полях саммита G20, который пройдет в Осаке 28 и 29 июня. Тем не менее российская сторона опасалась того, что если вернуть острова Японии, на них могут появиться американские войска, что соответсвует японо-американскому соглашению в области безопасности. Также она настаивала на том, чтобы Япония признала российский суверенитет над «северными территориями». Япония принять это не могла, поэтому противоречия преодолеть так и не удалось.
«Объективно говоря, во время саммита G20 будет сложно заключить какое-либо соглашение по территориальной проблеме», — заявил японский высокопоставленный чиновник.
В МИД Японии пояснили, что саммит G20 станет всего лишь одним из промежуточных пунктов.
Tokyo Shimbun, Япония
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Политика , Азия , Статьи , МИД , Сахалинская Область , Япония
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