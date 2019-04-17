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Россия выдворила польского дипломата из Иркутска 

Газета.Ru + ещё 6 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара заявила, что российские власти признали персоной нон грата сотрудника консульства в Иркутске, сообщает РИА "Новости".
"Власти России признали одного из сотрудников нашего консульства в Иркутске персоной нон-грата", — сказала Сувара.
Она добавила, что высылка дипломата является результатом применения Россией "принципа взаимности".
"Польское радио" уточняет, что был выдворен один из вице-консулов дипмиссии.
Ранее сообщалось, что посольство России в Лондоне восполнит численность.
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Политика , Конфликты , МИД , РИА Новости , Иркутск , Польша
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