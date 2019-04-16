Главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин, исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов, дрессировщик Аскольд Запашный и другие деятели искусства и культуры включены в предварительный список членов экспертного совета, который создается при комитете Госдумы по культуре. Всего в списке потенциальных членов совета (есть в распоряжении ТАСС) почти 140 фамилий.
Планируется, что в него также войдут директор театра "Практика" Борис Мездрич, гендиректор Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин, кинопродюсер Александр Роднянский, гендиректор "Ленфильма" Эдуард Пичугин, режиссер Алексей Попогребский, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, ректор ВГИКа Владимир Малышев, гендиректор Московской филармонии Алексей Шалашов и многие другие.
"Экспертный совет должен быть очень гибкой историей, его нет смысла удерживать в определенных рамках, потому что мы никогда не будем его собирать целиком — только по специальностям, по тематике. Сюда вошли многие члены различных рабочих групп, которые есть и были при комитете И наверняка будут предложения еще кого-нибудь дополнительно включить", — сказала глава комитета Елена Ямпольская на его заседании во вторник.
Окончательный список будет сформирован позже, решение комитета будет принято опросным листом.
При комитете уже действует Общественный совет, в который входят свыше 20 деятелей искусства и культуры. В их числе музыканты Андрей Макаревич и Сергей Шнуров, директор Большого театра Владимир Урин, режиссер Карен Шахназаров, продюсер и композитор Игорь Матвиенко.