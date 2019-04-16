В посольстве России в Эстонии оценили доклад об «агрессии» Москвы

В российском посольстве в Таллине прокомментировали доклад Полиции безопасности Эстонии (КаПо) о якобы возможной агрессии со стороны Москвы

«Мы вновь видим попытку запугать эстонское население, которому вбивается тезис о «враждебности» восточного соседа, опасности экономических, образовательных и межчеловеческих контактов между нашими странами и народами», — говорится в заявлении пресс-службы посольства России в Facebook.

В дипмиссии назвали данный доклад попыткой повысить КПД эстонских спецслужб на фоне предстоящей поездки президента страны Керсти Кальюлайд в Россию.

При этом, по мнению российских послов, подобные «страшилки» не смогут повлиять на взаимоотношения и культурные связи двух народов и не помешают росту товарооборота.

Ранее Полиция безопасности Эстонии опубликовала ежегодный доклад, в котором утверждается, что Россия посредством реализации гуманитарных и образовательных программ якобы пытается ослабить безопасность страны и завербовать молодое поколение.

Британия разместила в Эстонии пять вертолётов Apache для сдерживания «очень вероятной агрессии» Москвы.