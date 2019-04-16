Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В посольстве России в Эстонии оценили доклад об «агрессии» Москвы 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В российском посольстве в Таллине прокомментировали доклад Полиции безопасности Эстонии (КаПо) о якобы возможной агрессии со стороны Москвы.
«Мы вновь видим попытку запугать эстонское население, которому вбивается тезис о «враждебности» восточного соседа, опасности экономических, образовательных и межчеловеческих контактов между нашими странами и народами», — говорится в заявлении пресс-службы посольства России в Facebook.
В дипмиссии назвали данный доклад попыткой повысить КПД эстонских спецслужб на фоне предстоящей поездки президента страны Керсти Кальюлайд в Россию.
При этом, по мнению российских послов, подобные «страшилки» не смогут повлиять на взаимоотношения и культурные связи двух народов и не помешают росту товарооборота.
Ранее Полиция безопасности Эстонии опубликовала ежегодный доклад, в котором утверждается, что Россия посредством реализации гуманитарных и образовательных программ якобы пытается ослабить безопасность страны и завербовать молодое поколение.
Британия разместила в Эстонии пять вертолётов Apache для сдерживания «очень вероятной агрессии» Москвы.
RT на русском: последние новости
ЦБ Судана заморозил счета всех распущенных органов власти Ребёнок мэра города Серова заработал более 400 тысяч рублей в 2018 году Госдума одобрила законопроект о цифровых участках на выборах
Комментарии
Политика , В мире , Прибалтика , Керсти Кальюлайд , Москва , Таллин , Эстония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вскрыта связь Порошенко с Зеленским-"наркоманом"9
России это не понравится: что задумали США?4
Опозорил Киев: телеведущий раскаялся за шутку о Париже6
Отец Карауловой «в шоке» от решения суда
«Утонут все»: Соловьев о судьбе кораблей НАТО в Азовском море247
Видео
Вскрыта связь Порошенко с Зеленским-"наркоманом"
В мире Украина
Соловьев прокомментировал рост популярности Сталина
Общество
Случай или знамение? Почему сгорел Нотр-Дам
Происшествия В мире
В РПЦ предложили покаяться французам после пожара
В мире Европа
«Утонут все»: Соловьев о судьбе кораблей НАТО в Азовском море
Армия Общество
Отец Карауловой «в шоке» от решения суда
Происшествия
Суд отпустил Караулову
Происшествия
Пока вы не уснули: Россия порвала с НАТО
В мире
России это не понравится: что задумали США?
Оружие Армия
«Не имеют обоснований»: Путин раскритиковал космическую отрасль
Политика Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение