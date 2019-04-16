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Президент Сербии надеется на встречу с Путиным в Пекине 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Сербии Александр Вучич обсудил с послом РФ Александром Чепуриным организацию встречи с президентом России Владимиром Путиным. Она должна пройти на полях форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь» в конце апреля в КНР.
Президент Вучич сказал, что для него будет честью вновь встретиться с президентом Путиным. Для него будет удовольствием разговаривать с президентом России о двустороннем сотрудничестве во всех областях, как и о ситуации в регионе, — сообщает администрация сербского лидера.
Это будет 16-я встреча Вучича и Путина, причём уже вторая в этом году.
Форум международного сотрудничества пройдёт в Пекине 26-27 апреля. В нём примут участие представители стран Европы и Азии.
Ранее News.ru писал, что Вучич принял делегацию российских сенаторов и поблагодарил их за заявление палаты в связи с 20-летней годовщиной начала военной операции НАТО в Югославии.
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Политика , В мире , Владимир Путин , НАТО , Сербия
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