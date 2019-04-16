Президент Сербии надеется на встречу с Путиным в Пекине

Глава Сербии Александр Вучич обсудил с послом РФ Александром Чепуриным организацию встречи с президентом России Владимиром Путиным . Она должна пройти на полях форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь» в конце апреля в КНР

Президент Вучич сказал, что для него будет честью вновь встретиться с президентом Путиным. Для него будет удовольствием разговаривать с президентом России о двустороннем сотрудничестве во всех областях, как и о ситуации в регионе, — сообщает администрация сербского лидера.

Это будет 16-я встреча Вучича и Путина, причём уже вторая в этом году.

Форум международного сотрудничества пройдёт в Пекине 26-27 апреля. В нём примут участие представители стран Европы и Азии.