Глава Сербии Александр Вучич обсудил с послом РФ Александром Чепуриным организацию встречи с президентом России Владимиром Путиным. Она должна пройти на полях форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь» в конце апреля в КНР.
Президент Вучич сказал, что для него будет честью вновь встретиться с президентом Путиным. Для него будет удовольствием разговаривать с президентом России о двустороннем сотрудничестве во всех областях, как и о ситуации в регионе, — сообщает администрация сербского лидера.
Это будет 16-я встреча Вучича и Путина, причём уже вторая в этом году.
Форум международного сотрудничества пройдёт в Пекине 26-27 апреля. В нём примут участие представители стран Европы и Азии.
Ранее News.ru писал, что Вучич принял делегацию российских сенаторов и поблагодарил их за заявление палаты в связи с 20-летней годовщиной начала военной операции НАТО в Югославии.