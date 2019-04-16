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Пока вы спали: Кремль подготовил план для жителей Донбасса 

Рамблер 1 час назад

Суд приостановил иск родителей отравившихся детсадовцев

Мещанский районный суд Москвы приостановил рассмотрение иска родителей, чьи дети заболели кишечной инфекцией в детсадах, к поставщику питания — компании «Конкорд». Об этом в своем твиттере сообщила юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь.
Рассмотрение гражданского дела заморозили до рассмотрения уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое еще не передано в суд. Соболь заявила, что ходатайство о приостановке дела было подано «Конкордом». Она пообещала обжаловать решение суда.

Кремль подготовил план для жителей Донбасса

Власти РФ включат жителей ДНР и ЛНР в категорию граждан, которые смогут получать российское гражданство по упрощенной процедуре. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в российских госструктурах.
Ранее в России приняли закон, позволяющий президенту определять категории иностранцев, которые могут получать паспорт РФ в упрощенном режиме «в гуманитарных целях». Собеседник газеты назвал это единственным вариантом для жителей Донбасса, которые «никуда выезжать не могут», в то время как урегулирование конфликта в регионе зашло в тупик. Указ об упрощенном гражданстве могут подписать после украинских выборов, если новый президент не займется урегулированием.

«Малоубедительные угрозы»: сдержит ли Лукашенко слово

Планы белорусского президента Александра Лукашенко закрыть на ремонт нефтепровод «Дружба» вряд ли будут воплощены, так как ущерб грозит не только Москве, но и самому Минску. Об этом пишут «Известия».
На территорию Белоруссии приходится 25−30 процентов экспорта российской нефти, для нефтяников незапланированный ремонт стал бы проблемой. Но из-за заминки с транзитом сам Минск лишился бы экспортных пошлин. Кроме того, Москва в качестве ответа может ограничить поставки беспошлинной нефти, альтернативы которой у Минска нет. По версии «Известий», угрозы Лукашенко «малоубедительны»: скорее всего, он поддался эмоциям или решил продемонстрировать белорусам свою принципиальность в преддверии президентских выборов.

Путин перенаправит высокоскоростную ж/д-магистраль в Петербург

Президент РФ Владимир Путин поддержал петербургский маршрут первой в стране высокоскоростной железной дороги. Как пишут «Ведомости», вместо Нижнего Новгорода магистраль может протянуться до Санкт-Петербурга.
Ранее правительство направило президенту доклад, в котором поддержало строительство ВСМ из Москвы до Нижнего Новгорода (и в перспективе до Казани). В РЖД проекты и в Казань, и в Санкт-Петербург позиционировали как единую ВСМ «Евразия». Однако собеседники «Ведомостей» считают, что на две магистрали денег в бюджете не хватит, поэтому выбор, скорее всего, будет сделан в пользу Петербурга.

Кому отдадут сокровища горевшего Нотр-Дама

Все произведения искусства, сохранившиеся после пожара в соборе Парижской Богоматери, перевезли в мэрию Парижа. Об этом сообщает BFM TV.
Шедевры разместили в зале, где обычно проводятся выставки. Они находятся «в безопасном месте под замком». Произведения искусства передадут в Лувр 16 или 17 апреля.
Комментарии68
Политика , Видео , Александр Лукашенко , Владимир Путин , РЖД , Ведомости , газета "Известия" , Business FM , Москва
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