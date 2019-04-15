Член Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко о том, что Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Как отметил Морозов, это закономерный итог.
«Вся система действий, с которыми мы сегодня сталкиваемся, влияет на отношения между НАТО и Россией», — сказал сенатор.
Со своей стороны, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что в ближайшее время кардинально диалог Североатлантического альянса и России не поменяется.
«Были надежды, что надстройки Евросоюза позволят Европе освободиться от американского влияния. Надежды не оправдались», — пояснил он.
Ранее профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев прокомментировал RT заявление Грушко.