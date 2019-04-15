Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде прокомментировали слова Грушко о прекращении сотрудничества России и НАТО 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Член Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко о том, что Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Как отметил Морозов, это закономерный итог.
«Вся система действий, с которыми мы сегодня сталкиваемся, влияет на отношения между НАТО и Россией», — сказал сенатор.
Со своей стороны, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что в ближайшее время кардинально диалог Североатлантического альянса и России не поменяется.
«Были надежды, что надстройки Евросоюза позволят Европе освободиться от американского влияния. Надежды не оправдались», — пояснил он.
Ранее профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев прокомментировал RT заявление Грушко.
RT на русском: последние новости
Матвиенко встретится с главой ПАСЕ для обсуждения кризиса в Ассамблее МИД России заявил о полном прекращении сотрудничества с НАТО Белоруссия планирует ремонт пяти участков нефтепровода «Дружба»
Политика , В мире , Конфликты , Олег Морозов , Владимир Жарихин , Олег Матвейчев , Александр Грушко , ЕС , Совет Федерации , ВШЭ , Институт стран СНГ , НАТО , ФБА "Экономика сегодня"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собор в огне: Макрон сделал срочное обращение222
«Париж сожгли»: Собчак назвала причину пожара10
Фашистское приветствие: на НТВ началась драка36
Мы его теряем: Нотр-Дам-де-Пари лишился крыши165
Пока вы не уснули: Россия порвала с НАТО55
Видео
Пока вы не уснули: Россия порвала с НАТО
В мире
Нотр-Дам-де-Пари в огне: появились детали пожара
Пожары В мире
«Конечно, переспала бы»: Бузова унизила бывшего мужа
Шоу-бизнес
Никуда не пойдет: Зеленскому нашли замену
В мире Конфликты
«Крысолов с дудочкой»: Запад поднял Порошенко на смех
Украина В мире
Неожиданно: Верка Сердючка едет на «Евровидение»
Шоу-бизнес Другое
Недолго музыка играла: Зеленский попал под статью
Украина В мире
«Путинскую Россию» впутали в борьбу за Финляндию
Конфликты В мире
Вынесен вердикт: Зеленский не признал Крым
Украина В мире
«Теперь видно, какая вы украинка»: Maruv затравили
Шоу-бизнес Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение