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Мэр города на Урале объяснил заработок своего несовершеннолетнего сына в 400 тыс. руб за год 

BFM.RU + ещё 30 10 часов назад
Глава Серовского городского округа в Свердловской области Василий Сизиков объяснил доход своего несовершеннолетнего ребенка в сумме более 400 тысяч рублей алиментами, которые он платит за сына, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что, согласно декларации, опубликованной на сайте городской администрации, Сизиков не женат, его несовершеннолетний ребенок за 2018 год заработал 409,3 тысячи рублей. Также у ребенка в пользовании находятся жилой дом и квартира площадью 552,8 и 212 «квадратов».
«Речь идет об алиментах, которые по действующему законодательству определяются как доход ребенка. Не ожидал столь бурного обсуждения. Считал, что декларационная кампания нужна для достоверного предоставления сведений и противодействия коррупции, а не копания в подробностях частной жизни меня и моего несовершеннолетнего ребенка», — сказал Сизиков.
Как сообщалось, сам Сизиков за 2018 год заработал 2,58 миллиона рублей.
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Политика , Видео , РИА Новости , Свердловская Область
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