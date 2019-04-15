Переговоры представителей России и Японии о совместной экономической деятельности на южных Курильских островах состоялись в понедельник в Токио, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в руководстве японского МИД.
С японской стороны делегацию возглавил заместитель департамента Европы Хидэки Уяма, российскую сторону представлял заместитель директора консульского департамента Наиль Латыпов.
Стороны обсудили вопрос о том, как, не ущемляя позиции ни одной из сторон, осуществить посещение японцами четырех островов южных Курил. Как известно, официальная позиция Японии заключается в том, что Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи являются японской территорией, и, следовательно, для их посещения японские граждане не должны получать российскую визу. Этот вопрос является одним из ключевых в комплексе проблем, связанных с возможностью совместной экономической деятельности на этих островах.
Высокопоставленный представитель японского МИД по итогам переговоров провел встречу с японскими журналистами, на которой сообщил, что не может "раскрыть подробности, но понимание обеих сторон по поводу позиции друг друга продвинулось вперед".
Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута между лидерами двух стран во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности. В 2017 и 2018 годах состоялись поездки представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.