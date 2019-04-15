Россия и Япония провели переговоры о совместной деятельности на Курилах

Переговоры представителей России Японии о совместной экономической деятельности на южных Курильских островах состоялись в понедельник в Токио, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в руководстве японского МИД

С японской стороны делегацию возглавил заместитель департамента Европы Хидэки Уяма, российскую сторону представлял заместитель директора консульского департамента Наиль Латыпов.

Стороны обсудили вопрос о том, как, не ущемляя позиции ни одной из сторон, осуществить посещение японцами четырех островов южных Курил. Как известно, официальная позиция Японии заключается в том, что Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи являются японской территорией, и, следовательно, для их посещения японские граждане не должны получать российскую визу. Этот вопрос является одним из ключевых в комплексе проблем, связанных с возможностью совместной экономической деятельности на этих островах.

Высокопоставленный представитель японского МИД по итогам переговоров провел встречу с японскими журналистами, на которой сообщил, что не может "раскрыть подробности, но понимание обеих сторон по поводу позиции друг друга продвинулось вперед".