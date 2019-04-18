СМИ: Ким Чен Ын может отправиться с визитом в Россию на своем бронепоезде через Китай

Лидер КНДР Ким Чен Ын может отправиться в Россию на саммит с президентом Владимиром Путиным на поезде. Об этом сообщает в четверг агентство Yonhap со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, Ким Чен Ын с высоким уровнем вероятности выберет в качестве средства передвижения поезд, поскольку расстояние от Пхеньяна до Владивостока , где по всем признакам на следующей неделе состоится саммит, относительно близкое. Согласно источникам Yonhap, у северокорейского лидера есть два варианта маршрута: через территорию Китая, либо же напрямую пересечь границу КНДР и РФ в пункте Хасан. Во втором случае путь из Пхеньяна во Владивосток займет около 10 часов. В феврале этого года Ким Чен Ын добирался около 60 часов до Вьетнама на встречу с президентом США Дональдом Трампом Большинство экспертов, тем не менее, сходятся во мнении, что председатель Госсовета КНДР предпочтет маршрут через Китай, как уже делал в 2011 году его отец Ким Чен Ир , когда встречался с занимавшим тогда пост президента России Дмитрием Медведевым . Это позволит ему продемонстрировать гражданам КНДР и всему миру, что Северная Корея пользуется поддержкой и России, и КНР, отмечает Yonhap.