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СМИ: Ким Чен Ын может отправиться с визитом в Россию на своем бронепоезде через Китай 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: ТАСС
Лидер КНДР Ким Чен Ын может отправиться в Россию на саммит с президентом Владимиром Путиным на поезде. Об этом сообщает в четверг агентство Yonhap со ссылкой на собственные источники.
По данным агентства, Ким Чен Ын с высоким уровнем вероятности выберет в качестве средства передвижения поезд, поскольку расстояние от Пхеньяна до Владивостока, где по всем признакам на следующей неделе состоится саммит, относительно близкое.
Согласно источникам Yonhap, у северокорейского лидера есть два варианта маршрута: через территорию Китая, либо же напрямую пересечь границу КНДР и РФ в пункте Хасан. Во втором случае путь из Пхеньяна во Владивосток займет около 10 часов. В феврале этого года Ким Чен Ын добирался около 60 часов до Вьетнама на встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Большинство экспертов, тем не менее, сходятся во мнении, что председатель Госсовета КНДР предпочтет маршрут через Китай, как уже делал в 2011 году его отец Ким Чен Ир, когда встречался с занимавшим тогда пост президента России Дмитрием Медведевым. Это позволит ему продемонстрировать гражданам КНДР и всему миру, что Северная Корея пользуется поддержкой и России, и КНР, отмечает Yonhap.
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Комментарии
Политика , В мире , Дмитрий Медведев , Чен Ким , Дональд Трамп , Владимир Путин , Владивосток , Китай , КНДР , Пхеньян
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