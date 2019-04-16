Россия признает новые власти Судана и поддерживает с ними контакт, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
Напомним, в Судане 11 апреля военные отстранили от власти президента Омара аль-Башира. Этому предшествовали многомесячные акции протеста населения, недовольного значительным повышением цен. Армия распустила парламент, приостановила действие конституции и сформировала временный Военный совет.
Глава Военного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан выступил с обращением по государственному телевидению. По его словам, новое правительство будет создано по итогам консультаций со всеми сторонами. В этой связи призвал все политические силы "к широкому диалогу". Аль-Бурхан подтвердил, что переходный период составит два года, обещал также, что армия не будет вмешиваться в процесс формирования и работу гражданского правительства. Военные будут представлены в кабинете министров лишь в качестве глав МВД и министерства обороны.