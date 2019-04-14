«Нам морду набили, и мы морду набили»: Чубайс — об олигархическом капитализме в России

Анатолий Чубайс заявил, что в России извели олигархов, и он первый начал с ними драку в 1997 году.

Анатолий Чубайс заявил, что в России нет олигархического капитализма и этот термин выдуман журналистами. В интервью телеканалу «Россия-1» глава «Роснано» пояснил , что в стране сейчас нет финансовых воротил вроде Березовского , способных повлиять на всю экономику.

При этом он сказал, что первым начал бороться с олигархизмом.

«В 1997-м мы начали с ним драку. Первая большая драка с ним — наша. Извините, моя. Эту драку мы сыграли вничью. Нам морду набили, и мы морду набили», — заявил Чубайс.

По его словам, Бориса Березовского тогда «выгнали из государственной власти». Однако олигархи тоже сумели нанести серьезный ущерб. Но в итоге в России их не осталось.