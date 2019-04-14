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«Нам морду набили, и мы морду набили»: Чубайс — об олигархическом капитализме в России 

Рамблер 18 минут назад
Фото: ТАСС
Анатолий Чубайс заявил, что в России извели олигархов, и он первый начал с ними драку в 1997 году.
Анатолий Чубайс заявил, что в России нет олигархического капитализма и этот термин выдуман журналистами. В интервью телеканалу «Россия-1» глава «Роснано» пояснил, что в стране сейчас нет финансовых воротил вроде Березовского, способных повлиять на всю экономику.
При этом он сказал, что первым начал бороться с олигархизмом.
«В 1997-м мы начали с ним драку. Первая большая драка с ним — наша. Извините, моя. Эту драку мы сыграли вничью. Нам морду набили, и мы морду набили», — заявил Чубайс.
По его словам, Бориса Березовского тогда «выгнали из государственной власти». Однако олигархи тоже сумели нанести серьезный ущерб. Но в итоге в России их не осталось.
«Никакого олигархического капитализма в России нет, это типичный журналистский штамп, не имеющий отношения к реальности», — подытожил Чубайс.
Политика , Анатолий Чубайс , Борис Березовский , Роснано
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