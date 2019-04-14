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В Кремле оценили давление США на Турцию 

Lenta.ru + ещё 9 26 минут назад
Фото: Reuters
США оказывают давление на Турцию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя позицию Анкары по договору о поставках российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает портал «Вести» в воскресенье, 14 апреля.
«Давление со стороны США действительно осуществляется беспрецедентное. Мы приветствуем ту позицию, достаточно жесткую и безапелляционную, которую занял президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган», — сказал официальный представитель Кремля.
По словам представителя главы государства, позиция Эрдогана позволяет Москве и Анкаре «сводобно и суверенно выстраивать диалог».
10 апреля турецкий лидер заявил, что Россия может передать Анкаре С-400 еще до июля 2019 года. Он подчеркнул, что данные поставки — уже решенный вопрос.
Ранее в апреле Вашингтон отменил поставку в Турцию оборудования для истребителей F-35 из-за приобретения российских ЗРК. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.
Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит. Сообщалось, что установка систем ПРО может начаться в октябре 2019 года.
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Политика , Армия , Ближний Восток , Оружие , Дмитрий Песков , НАТО , Турция
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