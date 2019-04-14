Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Япония нашла новый повод для претензий к РФ по Курилам 

News.ru 1 час назад
Бывший член правительства японской префектуры Хоккайдо Норио Таниути обвиняет Россию в препятствовании сохранению исторических объектов на Курильских островах.
«Это проблема Токио»: Япония недовольна визитом Иванова на Курилы
Артефакты, о которых идёт речь, были обнаружены некоторое время назад в ходе раскопок на Кунашире, Итурупе и Шикотане, проводившихся японскими специалистами. Находки свидетельствуют, что жители Южных Курил общались и вели торговлю с населением на востоке острова Хоккайдо. По словам чиновника, это говорит о том, что данный регион представлял собой единую историко-культурную область.
Таниути отметил, что сохранность упомянутых артефактов затрудняет российский суверенитет над островами. Он утверждает, что японская сторона предлагала РФ обсудить проблему вне вопроса о принадлежности Курил, но решить её не удалось, пишет издание The Japan Times.
Как ранее сообщал News.ru, Япония в очередной раз выразила недовольство учениями ВС России на островах Итуруп и Кунашир. В МИД РФ заявили, что не будут принимать «телефонные протесты» Токио, поскольку о подобных мероприятиях японская сторона предупреждается заблаговременно.
News.ru: последние новости
Москва примет меры против угроз НАТО в Чёрном море Кадыров призвал СМИ противостоять информационным провокациям Путин поручил увеличить субсидии на авиаперевозки в Крым
Комментарии74
Политика , Видео , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко прибыл на стадион34
Порошенко поставил ультиматум Зеленскому255
Все силы: Су-22М3 и МиГ-23 брошены в бой в Ливии96
Некачественный товар. Мужчину расстреляли на трассе под Москвой45
Убийцы и бандиты. Кто сбежал из изолятора в Туве21
Видео
Япония нашла новый повод для претензий к РФ по Курилам
Политика
Запугивают немцев. В Крыму ответили на ноту протеста Киева
Политика
Порошенко прибыл на стадион
В мире Украина
Порошенко поставил ультиматум Зеленскому
В мире Украина
Все силы: Су-22М3 и МиГ-23 брошены в бой в Ливии
Армия Оружие
Милонова избили на штрафстоянке
Происшествия Другое
Опубликовано видео конфликта с Милоновым
Происшествия
«Туфель»: в Раде удивлены карьере Порошенко
В мире Украина
Заключенные сбежали из изолятора в Тыве
Происшествия
Пятницкий сделал заявление после скандала
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение