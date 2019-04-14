Япония нашла новый повод для претензий к РФ по Курилам

Бывший член правительства японской префектуры Хоккайдо Норио Таниути обвиняет Россию в препятствовании сохранению исторических объектов на Курильских островах.

Артефакты, о которых идёт речь, были обнаружены некоторое время назад в ходе раскопок на Кунашире, Итурупе и Шикотане, проводившихся японскими специалистами. Находки свидетельствуют, что жители Южных Курил общались и вели торговлю с населением на востоке острова Хоккайдо. По словам чиновника, это говорит о том, что данный регион представлял собой единую историко-культурную область.

Таниути отметил, что сохранность упомянутых артефактов затрудняет российский суверенитет над островами. Он утверждает, что японская сторона предлагала РФ обсудить проблему вне вопроса о принадлежности Курил, но решить её не удалось, пишет издание The Japan Times.

Как ранее сообщал News.ru, Япония в очередной раз выразила недовольство учениями ВС России на островах Итуруп и Кунашир. В МИД РФ заявили, что не будут принимать «телефонные протесты» Токио, поскольку о подобных мероприятиях японская сторона предупреждается заблаговременно.