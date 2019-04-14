Запугивают немцев. В Крыму ответили на ноту протеста Киева

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В Крыму обвинили Украину в попытке срыва приезда делегации из ФРГ 

RT на русском 1 час назад
Власти Украины пытаются сорвать визит делегации из Германии в Крым для участия в Ялтинском международном экономическом форуме. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.
Он отметил, что члены делегации, в том числе депутаты бундестага от партий «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Левые», заявили, что Киев отправил в их адрес ноту протеста.
«Украинские власти по линии своего МИД запугивают представителей делегации из ФРГ, которая собирается посетить Крым на предстоящей неделе, чтобы в том числе принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме», — сообщил Гемпель.
В Крыму добавили, что после этого АдГ проинформировала своих депутатов, что их визит на полуостров будет носить частный характер.
«Во фракции не запретили их поездку в Крым, но только как частных лиц», — сказал он.
Гемпель также заявил, что визит немецкой делегации состоится, несмотря на давление Украины.
Ранее делегаты из Германии оценили перемены в Крыму за прошедшие пять лет.
RT на русском: последние новости
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Комментарии10
Политика , Видео , Бундестаг , МИД , РИА Новости , Германия , Республика Крым
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