Запугивают немцев. В Крыму ответили на ноту протеста Киева

В Крыму обвинили Украину в попытке срыва приезда делегации из ФРГ

Власти Украины пытаются сорвать визит делегации из Германии Крым для участия в Ялтинском международном экономическом форуме. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.

Он отметил, что члены делегации, в том числе депутаты бундестага от партий «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Левые», заявили, что Киев отправил в их адрес ноту протеста.

«Украинские власти по линии своего МИД запугивают представителей делегации из ФРГ, которая собирается посетить Крым на предстоящей неделе, чтобы в том числе принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме», — сообщил Гемпель.

В Крыму добавили, что после этого АдГ проинформировала своих депутатов, что их визит на полуостров будет носить частный характер.

«Во фракции не запретили их поездку в Крым, но только как частных лиц», — сказал он.

Гемпель также заявил, что визит немецкой делегации состоится, несмотря на давление Украины.

Ранее делегаты из Германии оценили перемены в Крыму за прошедшие пять лет.