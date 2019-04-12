Меньше Пескова и Медведева: Путин заработал больше восьми миллионов за год

Президент России Владимир Путин заработал в 2018 году 8 648 353 рубля, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на декларацию президента, опубликованную на сайте Кремля.

В этом году Путин задекларировал то же имущество, что и годом ранее: две квартиры площадью 153,7 и 77 квадратных метров, гараж 18 квадратных метров, гаражное место 18 квадратных метров, два автомобиля ГАЗ М-21, автомобиль «Нива» и автоприцеп «Скиф».

Сообщается, что в этом году доход президента уменьшился на 10 млн рублей по сравнению с 2017 годом, когда Путин продал принадлежащий ему земельный участок площадью 1500 квадратных метров.

Доход главы администрации президента Антона Вайно за год снизился с 255,84 млн до 9,6 млн рублей.