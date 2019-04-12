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Меньше Пескова и Медведева: Путин заработал больше восьми миллионов за год 

Рамблер + ещё 9 36 минут назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин заработал в 2018 году 8 648 353 рубля, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на декларацию президента, опубликованную на сайте Кремля.
В этом году Путин задекларировал то же имущество, что и годом ранее: две квартиры площадью 153,7 и 77 квадратных метров, гараж 18 квадратных метров, гаражное место 18 квадратных метров, два автомобиля ГАЗ М-21, автомобиль «Нива» и автоприцеп «Скиф».
Сообщается, что в этом году доход президента уменьшился на 10 млн рублей по сравнению с 2017 годом, когда Путин продал принадлежащий ему земельный участок площадью 1500 квадратных метров.
Самым состоятельным сотрудником администрации президента России в 2018 году стал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, заработавший 657 миллионов рублей.
Доход главы администрации президента Антона Вайно за год снизился с 255,84 млн до 9,6 млн рублей.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков задекларировал в 2018 году 12,7 млн рублей, а его супруга Татьяна Навка снова стала самой состоятельной «кремлевской» женой: в 2018 году она заработала 218 млн рублей.
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Политика , Дмитрий Песков , Антон Вайно , Игорь Комаров , Татьяна Навка , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Комсомольская правда
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