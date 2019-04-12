iHNed (Чехия): Россия выставила счет за «подпорченный» Крым. Пусть в Миловицах насторожаться

Трудно сказать, какое выражение лучше характеризует этот шаг России: «Вор кричит: „Держите вора!"“ или „Лучшая защита — это нападение“. Но так или иначе это провокация самого низкого пошиба.

Конечно, иногда так же поступает каждый, кто по какой-то причине оказывается в сложной ситуации. Мы в Чехии помним, как при разделении федерации в 1993 году словацкий премьер Владимир Мечиар хотел предотвратить экономический спад в Словакии и выставил Праге требование о миллиардной компенсации за то, что Чехия оставила себе чехословацкий флаг. Так же Литва , которая живет в страхе перед соседом — русским медведем, в 2012 году выставила счет за советскую оккупацию страны с 1940 года на 834 миллиарда долларов США. А в прошлом году и польское правительство, стремясь заработать очки на внутриполитической арене, потребовала 312 миллиардов крон от Германии за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны.

Все это максималистские, политические раздутые претензии, и шансы на то, что их удовлетворят, минимальны. Однако у этих требований есть по крайней мере реальная основа. Благодаря флагу Чехия действительно стала преемницей Чехословакии. Советский Союз действительно оккупировал Литву в 1940 году и незаконно присвоил себе. А Польша в 1939 году очень пострадала от агрессии нацистской Германии.

Российский режим Владимира Путина явно тоже оказался в сложной ситуации, и ему нужно ублажить все более недовольную российскую публику каким-нибудь успехом за рубежом. Но ущерб, нанесенный Крыму за время „украинского правления“, — просто фикция. Это вымысел, придуманный для того, чтобы России было чем ответить на вердикт Международного арбитражного суда в Гааге, который в прошлом году постановил: Москва должна компенсировать некоторым украинским фирмам ущерб, причиненный российской аннексией Крыма в 2014 году. Также можно сказать, что Россия сделала то, что в сентябре 2017 года рекомендовал Милош Земан Украине. Президент ЧР тогда посоветовал отнестись к российской аннексии как к свершившемуся факту и потребовать за это финансовой и материальной компенсации.

Теперь роль пострадавшего взяла на себя Москва. Правда, совершенно безосновательно. Если на территории Крыма что-то и разрушалось, то это было еще при русском „правлении“, то есть перед передачей полуострова Украине в 1954 году. После насильственной сталинской депортации крымских татар в 1944 году юг полуострова почти опустел, а после рухнуло сельское хозяйство. Нет и такого понятия, как „украинское правление“, ведь Россия передала Крым Украине по всем правилам и без какого-либо упоминания о временности.

Но решение об этом принял не сам советский лидер Никита Хрущев по собственной прихоти, как ошибочно считают. Это решение один за другим утвердило несколько советских, российских и украинских органов. Кстати, в означенном 1954 году русский по национальности Хрущев еще не обладал абсолютной властью, потому что был одним из членов коллектива, руководившего советской империей. Во-вторых, причиной передачи полуострова было желание РСФСР уклониться от уплаты кредита американской еврейской организации „Джойнт“ (Joint), которая дала деньги на так и не реализовавшийся проект Сталина по созданию еврейской автономии на севере Крыма.

Поэтому работа российских депутатов, направленная на получение от Украины миллиардов за мнимый ущерб Крыму, кажется смешной. Но только до того момента, как дело не коснется нас. Ведь извращенная крымская логика может легко закончиться требованием миллиардов за разрушенные и демонтированные советские оккупационные полигоны и жилые объекты в Миловицах, на Либаве и в Ральско. Скажем, если Чехия будет настаивать на ограничении огромной российской дипломатической территории в центре Праги.

Абсурд? Конечно. И тем не менее российские депутаты хотят от Украины компенсацию якобы за ущемление прав русскоязычного населения, возвращения денег за аренду Россией базы в Севастополе и компенсацию за антироссийские санкции Запада…