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«Мы не готовы возвращаться»: Россия обозначила позицию по ПАСЕ 

Рамблер 15 минут назад
Российская делегация не вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), пока сохраняется возможность ее дискриминации. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.
«Пока сохраняется возможность у ПАСЕ дискриминации национальных делегаций по вкусовым, политическим, иным принципам, мы не готовы возвращаться работать в эту межпарламентскую структуру», — сказала она.
Матвиенко отметила, что со стороны руководства Совета Европы и европейских политиков поступают позитивные сигналы, которые Россия приветствует, но воспринимает лишь как сигналы.
«Мы очень рассчитываем, что в конце концов будут приняты необходимые изменения в регламент, которые создали бы равные единые условия для всех национальных делегаций», — сказала сенатор.
По ее словам, это главное условие России, только при его выполнении российская делегация вернется к работе в этой международной организации и будет выполнять все взятые на себя обязательства, в том числе и выплату взносов в бюджет СЕ.
В 2014-2015 годах Россию лишили права голоса и ряда других полномочий в ПАСЕ из-за позиции по Крыму.
В 2017 году РФ отказалась работать в ПАСЕ на таких условиях и выплачивать членский взнос в организации до полного восстановления своих полномочий. 10 марта 2019 года была принята декларация, призывающая Россию вернуться к работе в ПАСЕ и выплате взносов.
Комментарии167
Политика , Видео , В мире , Валентина Матвиенко , Совет Европы , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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