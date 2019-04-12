«Мы не готовы возвращаться»: Россия обозначила позицию по ПАСЕ

«Пока сохраняется возможность у ПАСЕ дискриминации национальных делегаций по вкусовым, политическим, иным принципам, мы не готовы возвращаться работать в эту межпарламентскую структуру», — сказала она.

Матвиенко отметила, что со стороны руководства Совета Европы и европейских политиков поступают позитивные сигналы, которые Россия приветствует, но воспринимает лишь как сигналы.

«Мы очень рассчитываем, что в конце концов будут приняты необходимые изменения в регламент, которые создали бы равные единые условия для всех национальных делегаций», — сказала сенатор.

По ее словам, это главное условие России, только при его выполнении российская делегация вернется к работе в этой международной организации и будет выполнять все взятые на себя обязательства, в том числе и выплату взносов в бюджет СЕ.

В 2014-2015 годах Россию лишили права голоса и ряда других полномочий в ПАСЕ из-за позиции по Крыму.

В 2017 году РФ отказалась работать в ПАСЕ на таких условиях и выплачивать членский взнос в организации до полного восстановления своих полномочий. 10 марта 2019 года была принята декларация, призывающая Россию вернуться к работе в ПАСЕ и выплате взносов.