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Путин поручил кабмину помочь Крыму 

Российская Газета + ещё 9 1 час назад
Президент поручил правительству подготовить предложения по реализации мероприятий, направленных на обеспечение социально-экономического развития Крыма и Севастополя на период до 2025 года, предусмотрев финансирование из госказны.
До лета кабмин должен рассмотреть вопрос об увеличении объема субсидирования пассажирских авиаперевозок в Симферополь. К декабрю президент поручил проработать вопрос о целесообразности размещения на российских судостроительных предприятиях дополнительных заказов на строительство судов в целях развития туризма в Крыму и обеспечения транспортного сообщения.
К июлю Владимир Путин указал внести поправки, предусматривающие продление срока, в течение которого медицинские организации в Крыму и Севастополе вправе осуществлять медицинскую деятельность без лицензии — но не дольше, чем до 1 января 2021 года, а также введение запрета для вновь создаваемых медицинских организаций на работу без лицензии. Органам власти Крыма и Севастополя до 15 мая по согласованию с правительством нужно утвердить планы-графики получения медицинскими организациями лицензий.
Еще одно поручение — к июню правительству совместно с Минобороны принять дополнительные меры, направленные на реализацию указа об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в Крыму и Севастополе, а также обеспечить финансирование соответствующих расходов за счет средств госказны.
Правительству совместно с органами власти Крыма и Севастополя предстоит представить предложения по развитию оптовой торговли продовольственными товарами в Крыму и Севастополе, включая создание оптово-распределительных центров и строительство овоще— и плодохранилищ. Также нужно подготовить документацию по использованию Межгорного водохранилища для устранения дефицита водных ресурсов, предусмотрев финансирование за счет федерального бюджета.
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Политика , Видео , Владимир Путин , Министерство обороны , Республика Крым , Севастополь , Симферополь
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