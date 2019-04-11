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«Вернуть детям мать»: МИД РФ обратился с требованием к США 

Рамблер 12 минут назад
МИД России потребовал освободить гражданку России Богдану Осипову, обвиняемую в США в похищении собственных детей и вымогательстве.
«Требуем от властей США прекратить правовой произвол и освободить российскую гражданку, вернуть детям мать», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге, ее слова приводит РИА «Новости».
Богдана Осипова в США была признана виновной в вымогательстве и похищении своих детей. Ей грозит до 83 лет лишения свободы и до 1,25 миллиона долларов штрафа.
Осипова, имеющая гражданство России и США, была замужем за американцем и родила от него двоих дочерей. В 2014 году она вернулась в Россию, где суд определил место жительства детей с матерью. В это время в США младшую дочь Осиповой объявили в розыск.
Согласно решению американского суда, дети после развода должны были остаться с отцом. В сентябре 2017 года Осипову задержали, когда она вновь приехала в США.
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Политика , Видео , В мире , Мария Захарова , МИД , РИА Новости , США
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