«Вернуть детям мать»: МИД РФ обратился с требованием к США

«Требуем от властей США прекратить правовой произвол и освободить российскую гражданку, вернуть детям мать», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге, ее слова приводит РИА «Новости».

Богдана Осипова в США была признана виновной в вымогательстве и похищении своих детей. Ей грозит до 83 лет лишения свободы и до 1,25 миллиона долларов штрафа.

Осипова, имеющая гражданство России и США, была замужем за американцем и родила от него двоих дочерей. В 2014 году она вернулась в Россию, где суд определил место жительства детей с матерью. В это время в США младшую дочь Осиповой объявили в розыск.

Согласно решению американского суда, дети после развода должны были остаться с отцом. В сентябре 2017 года Осипову задержали, когда она вновь приехала в США.