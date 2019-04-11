Министерство иностранных дел (МИД) России рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в Судан. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.
Это связано с "осложнением ситуации в сфере безопасности".
Ранее сообщалось, что военные взяли власть в Судане под контроль на два года.
В течение четырех месяцев в Судане продолжались антиправительственные выступления.
11 апреля было объявлено о военном перевороте. Военные свергли президента Судана Омара аль-Башира и распустили правительство. Судьба президента остается неизвестной, по некоторым данным, он помещен под домашний арест, также были арестованы около 100 человек из его окружения.
Омар аль-Башир находится у власти в Судане уже 30 лет.