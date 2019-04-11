Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездки в Судан 

Газета.Ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: ТАСС
Министерство иностранных дел (МИД) России рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в Судан. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.
Это связано с "осложнением ситуации в сфере безопасности".
Ранее сообщалось, что военные взяли власть в Судане под контроль на два года.
В течение четырех месяцев в Судане продолжались антиправительственные выступления.
11 апреля было объявлено о военном перевороте. Военные свергли президента Судана Омара аль-Башира и распустили правительство. Судьба президента остается неизвестной, по некоторым данным, он помещен под домашний арест, также были арестованы около 100 человек из его окружения.
Омар аль-Башир находится у власти в Судане уже 30 лет.
Газета.Ru: последние новости
ПАСЕ впервые призвала Россию сформировать делегацию Мэй отреагировала на арест Ассанжа Небензя вступился за постпреда Венесуэлы после призыва США покинуть ООН
Политика , Африка , Ближний Восток , В мире , Мария Захарова , Омар аль-Башир , МИД , ИТАР-ТАСС , Судан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Унизить Россию: Грузия приняла «историческое решение»395
Разгромная победа: названы итоги выборов на Украине8
Пропал с компроматом: друг Зеленского внезапно исчез16
Выноси всех святых. Brexit назначили на Хеллоуин2
Скрыть улики: Япония и США собирают обломки F-3535
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Возьму конкурс измором»: Киркоров раскрыл доходы от «Евровидения»
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на арест Ассанжа
Политика Другое
Решена судьба арестованного Калви
Происшествия
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Оружие Армия
«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко
Политика Другое
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение