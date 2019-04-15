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«Перепутал огурцы с грушами»: Киселев о заявлениях Лукашенко 

Рамблер + ещё 19 48 минут назад
Телеведущий Дмитрий Киселев в своей программе «Вести недели» заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко путает фрукты с овощами и хочет закрыть на ремонт работоспособный нефтепровод. Выпуск передачи опубликован на YouTube-канале «Россия 24».
Так Киселев прокомментировал заявления Лукашенко, возмущенного запретом на ввоз в Россию белорусской продукции. Россельхознадзор 10 апреля запретил ввозить в страну белорусские яблоки и груши. Причиной стало подозрение, что под видом белорусской продукции в РФ пытались ввезти фрукты из санкционных стран.
Лукашенко возмутился, что в России постоянно запрещают «то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились». Он сравнил действия российских коллег с санкциями и призвал своих министров принять «соответствующие меры». По мнению Лукашенко, в России «настолько обнаглели, что начинают выкручивать руки» белорусам.
«Лукашенко перепутал морковь и огурцы с яблоками и грушами, но зато почему-то решил остановить на ремонт вполне себе работоспособный нефтепровод «Дружба», досадив тем самым России», — заявил Киселев.
Лукашенко заявлял, что Белоруссия должна прекратить «подставлять щеку» и поручил остановить нефтепроводы с российской нефтью, если им требуется ремонт, вне зависимости от возможного ущерба для РФ.
Белорусский президент рассказал, что в прошлом году Минск не стал закрывать аварийные нефтепроводы, чтобы Россия не понесла ущерба. Однако Москва, по его мнению, не заботится об интересах белорусских партнеров.
По мнению Киселева, Кремль отреагировал на эти заявления «умиротворяющими словами». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти — сторонники тональности, более соответствующей союзническим отношениям двух стран, но с пониманием относятся к «эмоциональным репликам».
Также телеведущий обратил внимание на «спокойную позицию» «Транснефти». Президент компании Николай Токарев заявил, что трубопроводы в Белоруссии находятся в удовлетворительном состоянии, но в то же время предложил Минску любую помощь в ремонте.
Комментарии92
Политика , Видео , Николай Токарев , Дмитрий Песков , Дмитрий Киселев , Александр Лукашенко , Россельхознадзор , Транснефть
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