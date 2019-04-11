В Кремле ответили на слова Лукашенко о «выкручивании рук»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко жестко раскритиковал ввод ограничений на поставку белорусских продуктов в Россию . По его словам, Москва поступает нелогично, используя почти санкционные меры в отношении ближайших союзников. В Кремле с такой позицией не согласились, призвав к спокойным переговорам. Между тем Россельхознадзор уже не справляется с потоком продуктов из подсанкционных стран, который идет к нам транзитом через Белоруссию.

Россия вводит все больше и больше санкций в отношении Белоруссии, но при это продолжает называть Минск торговым партнером, посетовал белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с экономическим блоком правительства. Президент резко раскритиковал действия Москвы по запрету на ввоз ряда продуктов из Белоруссии на территорию РФ.

«Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — добавил белорусский лидер.

Он поручил правительству разобраться в этом вопросе.

«Мы должны принимать соответствующие меры. Ну что мы все время: нас бьют в левую щеку — мы подставляем правую. Разберитесь и доложите отдельно на следующей неделе», — сказал президент.

При этом он дал понять, что и Минску есть чем ответить на недружелюбные выпады со стороны Кремля. Так, продолжил он, год или полтора назад, когда специалисты доложили, что в аварийном состоянии находятся нефтепровод и нефтепродуктопровод, которые идут через Белоруссию, было поручено работать в «аварийном порядке, но не перекрывать эти дороги, по которым транспортируется главный экспортный продукт Российской Федерации — нефть». То есть пошли навстречу, пояснил он.

Теперь же при возникновении подобной ситуации, по словам Лукашенко, Белоруссия не будет столь щепетильна к интересам союзника.

«Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом», — посетовал Лукашенко.

Кремль с президентом Белоруссии не согласился.

«Никакие санкции Россия не вводит», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Существуют определенные темы, по которым нет окончательного понимания на двусторонней основе, темы коммерческого характера, связанные с экономикой», — пояснил представитель Кремля.

Есть, продолжил Песков, «огромный объем прямой и косвенной помощи, которую оказывает Россия Белоруссии, нашим белорусским братьям».

«В то же время остается на повестке дня ряд вопросов, которые требуют решения, в том числе вопросы существенные», — добавил он, отметив, что Россия с пониманием относится к эмоциям Лукашенко, но выступает за разговор в более спокойной тональности.

О новом витке плодово-ягодной войны между Москвой и Минском стало известно накануне. 10 апреля руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что с 12 апреля ведомство запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.

Это связано с тем, что под видом продукции из Белоруссии в Россию может поставляться продукция из санкционных стран, поясняют в Россельзохнадзоре.

По словам Данкверта, с 1 по 7 апреля на границе с Белоруссией задержали 36 машин с продукцией без необходимых документов, которые незаконно пытались ввести в РФ.

А кроме того, на границе было задержано 66 фур с яблоками и грушами, которые фитосанитарная служба Белоруссии сертифицировала как фрукты белорусского происхождения. Однако «белорусские коллеги нам заявляли, что отечественные яблоки и груши у них закончились еще в феврале», напомнил Данкверт.

Это далеко не первый случай, когда под видом белорусской продукции в Россию пытаются ввезти продукты из стран, подпавших под санкционные ограничения. Еще в конце марта на встрече с белорусскими дипломатами, таможенниками, членами Евразийской экономической комиссии и коллегами из белорусской госинспекции Данкверт жаловался, что в последние годы «постоянно сталкивается с попытками ввоза в Россию через Белоруссию» плодоовощной продукции с недостоверными сведениями о стране ее происхождения.

Россельхознадзор неоднократно обращался к белорусской госинспекции о необходимости подтверждать подлинность фитосанитарных сертификатов на продукцию, растамаживаемую в Белоруссии и реэкспортируемую в Россию. Но полноценного отклика не получал.

Поэтому ведомству Данкверта приходилось самостоятельно проверять подлинность белорусских фитосанитарных сертификатов.

Так, по документам через Белорусскую республику поставлялась растительная продукция из 33 стран Азии и Африки, однако когда Россельхозндзор разрешил только прямой ввоз продукции из этих стран «через пункты пропуска, расположенные на российском участке внешней границы Евразийского экономического союза », продукты из этих стран перестали идти в Россию. Из чего можно сделать вывод, что на самом деле Белоруссия поставляла в Россию продукцию не из этих стран, а из тех, которые попали под российское эмбарго, в первую очередь, из Европы, США, Канады, Турции, Украины.

Но по факту поток санкционки через Белоруссию не закончился. По мнению надзорных органов, в первую очередь, потому что государственные структуры Белоруссии этому не препятствуют.

Россельхознадзор признал, что при таком раскладе не в состоянии препятствовать проникновению санкционной продукции в Россию. Минск же не раз отмечал, что не поддерживает ответное российское эмбарго на ввоз продукции из Евросоюза и других стран.