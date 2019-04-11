Кремль отреагировал на арест Ассанжа

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Кремль высказался об аресте Ассанжа 

Рамблер + ещё 25 1 час назад
Россия надеется на соблюдение прав задержанного в Лондоне журналиста Джулиана Ассанжа. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Основателя проекта «Викиликс» винят в США в публикации секретных документов, а в Швеции — в изнасиловании и домогательствах. В 2012 году Ассанж попросил убежища у посольства Эквадора в Лондоне и до сегодняшнего дня не покидал его.
Сегодня Эквадор отказал журналисту в дипломатическом убежище, после чего тот был задержан полицией.
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Wikileaks
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