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«Недружественный акт»: Эстония не впустила в свои воды российский парусник 

Рамблер 13 часов назад
Посольство России в Эстонии расценивает запрет российскому паруснику «Седов» на заход в территориальные воды Эстонской Республики как недружественный акт эстонских властей. Об этом говорится в Facebook российского посольства.
Заход учебного судна «Седов» в территориальные воды Эстонии был запланирован на 13-14 апреля. Годом ранее парусник «Седов» вместе с другим российским парусником «Мир» уже заходил в порт Таллина, «что стало настоящим праздником для таллинцев, побывавших с экскурсией на борту обоих судов», отмечается в сообщении посольства.
По словам представителей дипслужбы, местные жители испытают разочарование, узнав о запрете.
Дипломаты обратили внимание, что запрет на заход российского судна осуществлен в преддверии визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву.
Политика , Армия , Видео , Прибалтика , Керсти Кальюлайд , Эстония
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