В Крыму ответили на слова Помпео о сравнении с Голанами

Признание Голанских высот территорией Израиля и отрицание воссоединения Крыма Россией — подлый и негуманитарный подход со стороны Вашингтона, заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

«Оценивать эти два процесса с позиции, что это правильно, а это неправильно, — подлый и совершенно негуманитарный поход к вопросу», — сказал Иоффе РИА «Новости».

По его мнению, процессы вокруг Голанских высот, если принять точку зрения Израиля, и вокруг Крыма, если встать на точку зрения крымчан, совершенно идентичные.

«Единственная разница, что Израиль не проводил никаких референдумов и действовал в противоречии с документами ООН, но у них были свои резоны, связанные с безопасностью своего государства, так как Голанские высоты использовались для того, чтобы наносить удары по Израилю», — сказал Иоффе.

По его словам, в свое время на Ближнем Востоке были проведены искусственные границы.

«Это искусственные границы, поэтому жизнь вносит в них свои коррективы, и такие коррективы внес Израиль. Я полагаю, что Израиль был совершенно в своем праве, но действовал против решений ООН и международного законодательства», — подчеркнул Иоффе.

При этом глава ОП подчеркнул, что воссоединение Крыма с Россией соответствовало международному праву.

«Возродилась справедливость историческая. Все, что с Крымом происходило в новейшей истории, это было несправедливо, и народ имел право эту справедливость вернуть», — отметил Иоффе.

Ранее журналист Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что «США глубоко безразлична наша позиция, они действуют так, как считают нужным. Но на самом деле Россия тоже уже давно действует, как считает нужным».