Пока вы спали: Путин «отбил» Крым в «борьбе» за Арктику 

Путин «отбил» Крым в «борьбе» за Арктику
Президент России Владимир Путин «отбил» Крым в «борьбе» за Арктику на форуме в Санкт-Петербурге, пишет «Коммерсант». Модератором Арктического форума был журналист издания Bloomberg Джон Фрайер. Американец сделал попытку сравнить Арктику с Крымом и узнал от Путина, что Крым к Арктической зоне не относится. При этом российский лидер подчеркнул, что не хочет, чтобы в результате преступного бездействия Арктика стала подобием Крыма, каким он был в 2014 году после 23 лет в составе Украины.
«Вот о чем надо думать!» — призвал он.
Россию полюбят за скидки
Родину любить россиян заставят обеспечение экономического развития и скидки, заявил «Газете.ru» политолог Валерий Соловей. По его мнению, россияне перестанут эмигрировать, если в России у них появится возможность зарабатывать, причем делать резкий рывок не обязательно, достаточно открыть экономическую перспективу — снизить налоговое бремя и отменить административные ограничения.
«Молодежная политика вообще не нужна», — добавил Соловей, призвав просто предоставить молодым россиянам скидки на путешествия по стране и в кафе.
Венесуэла снова продает золото
Резервы золота в Центральном банке Венесуэлы сократились почти на четверть с начала года, рассказал Reuters собеседник в местных правительственных кругах. По его словам, после введения США новых санкций против Венесуэлы из хранилищ ЦБ были вывезены и проданы в другие страны около 30 тонн золота. Восемь тонн были проданы на прошлой неделе. Нынешние запасы золота в хранилищах Центробанка источник агентства оценил примерно в 100 тонн на сумму более четырех миллиардов долларов.
Россияне отказываются жениться
Число браков на тысячу человек упало в России до минимума с начала 21 века, сообщает РБК со ссылкой на подсчеты Росстата. Согласно им, в 2018 году в России были зарегистрированы 917 тысяч браков. Таким образом, коэффициент брачности — число зарегистрированных браков на тысячу человек — составил 6,2. Столь же мал в 21 веке он был лишь в 2000 году. В 2017-м коэффициент брачности составлял 7,2 (1,05 миллиона зарегистрированных браков).
Нацпроекты ускорят экономику
Рост российской экономики ускорится благодаря выполнению национальных проектов, считают в Министерствах финансов и экономического развития. Последнее вчера спрогнозировало рост экономики в 2019 году на 1,3%, в 2024-м — на 3,3%, отметив при этом, что ожидает улучшения прогноза после первых результатов выполнения нацпроектов — в августе. О тех же ожиданиях, как сообщает «Коммерсант», вчера заявил и глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, «стимулирующее воздействие» на экономику окажут ее цифровизация, повышение производительности труда, модернизация дорог и магистральной инфраструктуры, а также нацпроект «Малый и средний бизнес».