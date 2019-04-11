«Не усвоили истину»: Россия ответила на ультиматум ПАСЕ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что ПАСЕ своей новой резолюцией выдвинула России ультиматум, но не дала гарантий возвращения прав российской делегации. Об этом сообщает ТАСС.

10 апреля ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать делегацию в ассамблее и возобновить обязательные платежи в бюджет Совета Европы . В ПАСЕ подчеркнули, что невыполнение требования о выплате может привести к приостановке членства России как в ПАСЕ, так и в Комитете министров Совета Европы.

ПАСЕ призвала Россию к активному диалогу, чтобы избежать ситуации, в которой крупнейшему государству-член предложат покинуть (или оно само решит покинуть) организацию со всеми геополитическими последствиями, в том числе для российских граждан.

«Принятой резолюцией европейские коллеги фактически выдвигают нам ультиматум: «вернитесь, заплатите деньги, иначе мы вас исключим», — заявил Толстой.

По его мнению, в ПАСЕ так и не усвоили «простую истину»: общаться языком ультиматумов с Россией не получится.

Вице-спикер Госдумы отметил, что документ не дает российской делегации гарантий возвращения права голоса и других законных прав. При этом Толстой позитивно оценил готовность ПАСЕ к диалогу с Россией для поиска выхода из кризиса.

Российская делегация с 2014 года не участвует в работе ПАСЕ. Весной 2014-го Россию лишили права голоса в ПАСЕ после присоединения Крыма. При этом у страны оставалось право присутствия на заседаниях.

Летом 2017 года РФ сократила на 11 миллионов евро свой взнос в Совет Европы. В 2018-м Россия требовала внести в регламент ПАСЕ поправку, запрещающую лишать национальные делегации права голоса во время сессий.