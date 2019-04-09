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Шведский переводчик насмешил Путина 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Фото: РИА Новости
На Арктическом форуме произошла курьезная ситуация — шведский переводчик, торопясь занять свое рабочее место, едва не забыл поздороваться с президентом России Владимиром Путиным, однако исправил свою ошибку.
На двусторонней встрече Путина и премьера Швеции Стефана Левена переводчик поздоровался с главой МИД России Сергеем Лавровым, однако прошел мимо российского лидера, который тянул руку для рукопожатия. Спустя мгновение переводчик заметил оплошность и все же пожал руку президенту России, вызвав смех у собравшихся.
Видео инцидента опубликовано в Twitter журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.
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