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За Керчь: в РФ напомнили Киеву об угрозе войны 

Рамблер + ещё 5 2 часа назад
Незаконное прохождение украинскими кораблями Керченского пролива чревато войной. Об этом, как сообщает ТАСС, сказано в заявлении Совета Федерации.
4 апреля исполнилось 70 лет со дня подписания Североатлантического договора. Сегодня по этому случаю Совфед подготовил заявление.
Среди прочего в нем упомянуто, что прохождение кораблей Украины через Керченский пролив является вопросом соблюдения ими установленных процедур, а не вопросом присутствия кораблей НАТО в Черном море.
«Попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и РФ, в который может быть вовлечена и НАТО», — предупредили сенаторы.
Также они обвинили Североатлантический Альянс в поощрении властей Украины на «новые авантюры» в Керченском проливе, в прекращении сотрудничества и даже диалога с Россией, в проведении политики санкций и ультиматумов и в расширении на Восток «вопреки принятым на себя обязательствам».
Кроме того, сенаторы назвали НАТО реликтом эпохи холодной войны, а позиционирование Альянса как оборонительного — мифом.
Комментарии15
Политика , Видео , Совет Федерации , НАТО , Керчь
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