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«Я же терпел»: Путин ответил перебившему его журналисту из США 

Рамблер 9 апреля 2019
Президент России Владимир Путин осадил журналиста Bloomberg Джона Фрайера в ходе пленарного заседания международного Арктического форума в Санкт-Петербурге. Видео разговора опубликовано в телеграм-канале RIA KremlinPool.
Модератор пленарного заседания форума, старший исполнительный редактор по глобальному бизнесу и финансам агентства Bloomberg Джон Фрайер назвал Россию самой крупной экономикой Арктического региона.
Путин, выслушав журналиста, сказал, что Россия не является самой крупной экономикой региона, и Китай уже опередил США по паритету покупательской способности и объему экономики.
«Прошу прощения, мистер президент, вы говорите, что Китай — это арктическая страна?» — перебил его Фрайер.
«Я же терпел, пока вы это все говорили. Потерпите и вы», — ответил на это Путин и продолжил выступление.
Участники заседания отреагировали на замечание российского президента улыбками.
V Международный форум «Арктика диалога» начал работу 9 апреля в Санкт-Петербурге. У Владимира Путина запланированы переговоры на полях форума с президентами и главами правительств Финляндии, Норвегии, Швеции и Исландии.
Комментарии686
Политика , Видео , Владимир Путин , Bloomberg , Санкт-Петербург , США
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