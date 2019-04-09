Экологические конфликты и развитие регионов: поиск баланса

Сочи прошла Всероссийская конференция по развитию особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Нацпроект «Экология»

Одной из важнейших тем конференции стало обсуждение проектов новых федеральных заповедников и национальных парков. Первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов сообщил, что реализация национального проекта «Экология» предполагает создание новых особо охраняемых природных территорий. Участники дискуссии обратили внимание, что для успешной реализации проекта необходимо создать новую нормативную базу, работа над которой уже ведется.

В начале марта на общественное обсуждение вышел проект постановления Правительства об охранных зонах ООПТ. В случае его принятия граница буферных зон будет закреплена в пределах от 5 метров до 25 километров, вместо прежнего ограничения — не менее 1 км. В таких зонах запрещены охота, вырубка, строительство объектов, зданий и сооружений, дорог и путепроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций. Постановление также ограничивает разведку и добычу полезных ископаемых, за исключением тех месторождений, сведения о которых содержатся в Государственном балансе запасов полезных ископаемых и в Государственном кадастре месторождений и проявлений полезных ископаемых.

Проблемы границ ООПТ

Нацпроект «Экология» подразумевает также проведение детальной ревизии существующих охраняемых зон. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил: «У многих особо охраняемых территорий границы до сих пор четко не определены, режимы регулирования не соблюдаются… надо, конечно, иметь в виду интересы людей, которые там проживают».

Начиная с 30-х годов прошлого века СССР вёл масштабную геологическую разведку, а границы ООПТ определял на основе границ лесных хозяйств без экологической экспертизы участков. В результате многие месторождения оказались в границах охраняемых территорий.

Задача нацпроекта — уточнить и закрепить границы ООПТ, учитывая при этом экономические интересы региона и его жителей. Проблема особенно актуальна для регионов, в которых приостановилось развитие экономики из-за включения исторически промышленных зон в ООПТ.

Уточнение границ поможет сохранить уникальную природу и многообразие флоры и фауны нашей страны за счет присоединения реально обладающих природной ценностью земель. С другой стороны, корректировка позволит вывести из ООПТ исторически промышленные зоны, на которых ранее уже велась хозяйственная деятельность, и, соответственно, которые не могут быть отнесены к участкам особо охраняемых территорий.

Особо охраняемые ископаемые

Сегодня десятки заповедников, национальных парков и заказников хранят месторождения полезных ископаемых, промышленное освоение которых было начато задолго до создания ООПТ на этих территориях. Например, в заповеднике «Чёрные земли» находится огромный запас стратегического сырья: уран, титан, цирконий, серебро, золото, платиновые, а также такие редкоземельные элементы, как скандий, иттрий, рений, галлий и другие. Недра Кожимского горнорудного кластера, расположенного на территории нацпарка «Югыд Ва», богаты целым рядом полезных ископаемых, включая 80 процентов запасов жильного кварца России, необходимого для развития электротехнической промышленности. На территории нацпарка «Мещёрский» в Рязанской области и вовсе находятся населённые пункты и земли сельскохозяйственного назначения.

Поиск баланса

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию говорил о поиске золотой середины между защитой природных зон и реализацией инфраструктурных и промышленных проектов. В качестве компенсационной меры президент предлагал осуществлять высадки на месте вырубленных участков леса.

С таким предложением не вполне согласны экологи. Один из основных проектов Greenpeace в России — это программа «Сохраним наш лес», в рамках которой проводятся работы по восстановлению лесов и сохранению наиболее ценных лесных территорий. Проект имеет важное значение, но зачастую экологи занимают неоправданно жесткую позицию в вопросах, в которых гораздо важнее соблюсти баланс между экономическим и экологическим развитием регионов, как, например, в случае нацпарка «Мещёрский».

Конфликт между человеком и природой приобрёл характер серьезной экономико-экологической проблемы. Найти баланс между этими двумя аспектами крайне сложно, и реализация нацпроекта «Экология» призвана найти точки равновесия, которые позволят и сохранить уникальные природные ресурсы, и осуществлять экономическое и социальное развитие регионов страны.