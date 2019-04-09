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Премьер Швеции в Петербурге процитировал «Медного всадника» Пушкина 

RT на русском + ещё 10 16 часов назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в начале своего выступления на пленарном заседании V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» процитировал «Медного всадника» Александра Пушкина.
Он начал с того, что поблагодарил президента России Владимира Путина и российское правительство за то, что «они собрали нас здесь, в Санкт-Петербурге, вновь».
«Это потрясающей красоты город на Балтийском море. Это город очень большого исторического значения для шведско-российских отношений», — сказал он.
Как отметил Лёвен, город «напоминает нам о мирных и о не столь мирных временах в нашей длительной общей истории».
«Я процитирую великого Пушкина: отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен, назло надменному соседу», — сказал премьер Швеции.
Ранее президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон, выступая на пленарном заседании форума, обратился к залу на русском языке, отметив, что «нет ничего дороже на этой земле, чем настоящая дружба».
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Политика , В мире , Владимир Путин , Правительство РФ , Санкт-Петербург , Швеция
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