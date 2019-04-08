Скончался бывший член Центральной избирательной комиссии России Василий Лихачёв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда ЦИК Николая Булаева.
«Мне сказали, что умер, к глубокому сожалению. Подтвердили», — заявил Булаев.
Ранее стало известно о смерти депутата Госдумы, бывшего главы ФСБ Николая Ковалёва.
Позднее премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Ковалёва.
Лихачёв был назначен в состав ЦИК в 2016 году указом главы государства. Он курировал вопросы международного взаимодействия и наблюдения за выборами.
Осенью 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Лихачёва.