Умер бывший член ЦИК России Василий Лихачёв

Скончался бывший член Центральной избирательной комиссии России Василий Лихачёв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда ЦИК Николая Булаева.

«Мне сказали, что умер, к глубокому сожалению. Подтвердили», — заявил Булаев.

Ранее стало известно о смерти депутата Госдумы, бывшего главы ФСБ Николая Ковалёва.

Позднее премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Ковалёва.

Лихачёв был назначен в состав ЦИК в 2016 году указом главы государства. Он курировал вопросы международного взаимодействия и наблюдения за выборами.

Осенью 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Лихачёва.