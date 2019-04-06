Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД

Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Мы призываем Россию в полной и подлежащей верификации мере вернуться к выполнению обязательств в рамках ДРСМД до того, как решение США выйти из договора вступит в силу, чтобы сохранить соглашение», — говорится в совместном коммюнике.

Как отмечается, если это не будет сделано, это будет означать «конец договора».

Министры отметили, что должны «внимательно отслеживать последствия в сфере безопасности проводимых Россией разработок ракет, нарушающих параметры ДРСМД, и принимать ответные меры».