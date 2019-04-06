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Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД 

RT на русском + ещё 2 28 минут назад
Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«Мы призываем Россию в полной и подлежащей верификации мере вернуться к выполнению обязательств в рамках ДРСМД до того, как решение США выйти из договора вступит в силу, чтобы сохранить соглашение», — говорится в совместном коммюнике.
Как отмечается, если это не будет сделано, это будет означать «конец договора».
Министры отметили, что должны «внимательно отслеживать последствия в сфере безопасности проводимых Россией разработок ракет, нарушающих параметры ДРСМД, и принимать ответные меры».
Ранее в МИД России заявили, что НАТО не привело никаких доказательств якобы имевших место нарушений Москвой положений ДРСМД.
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Политика , Армия , В мире , Оружие , США , МИД , НАТО , Франция
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