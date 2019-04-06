Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков назвал цели встречи Путина с президентом Эстонии 

РИА Новости + ещё 13 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин хочет во время встречи с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд хочет развеять опасения Эстонии относительно безопасности балтийской страны, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков эстонской газете Postimees.
Кальюлайд 18 апреля прибудет в Москву на открытие отреставрированного исторического здания посольства Эстонии. Глава отдела коммуникации канцелярии президента Кайди Ахер сообщила РИА Новости, что Кальюлайд рассчитывает в ходе рабочего визита встретиться с Путиным, добавив, что официальный запрос на встречу направлен в Кремль. Позже Дмитрий Песков подтвердил, что запрос эстонской стороны получен и Москва готовится к переговорам.
"В Эстонии есть определенные опасения по поводу ситуации с безопасностью. С нашей точки зрения, это не имеет никаких оснований. Россия неоднократно подчеркивала, что с нашей стороны нет никаких угроз для соседей. Цель встречи — поближе познакомиться друг с другом и обсудить актуальные вопросы", — сказал Песков в кратком телефонном интервью московскому корреспонденту Postimees.
Пресс-секретарь отметил, что между соседними странами существует дефицит общения. "Очень важно общаться друг с другом. У нас большой дефицит в двустороннем диалоге, особенно на высшем уровне", -сказал Песков, добавив, что от встречи президентов не стоит ожидать каких-то конкретных результатов и соглашений.
Последний раз президент Эстонии посещал Россию восемь лет назад — в 2011 году на освящении церкви святого Яана (Иоанна) в Санкт-Петербурге побывал Томас Хендрик Ильвес. Встреча с главой российского государства тогда не проводилась
Последняя встреча президентов РФ и Эстонии прошла в июне 2008 года. Занимавший тогда пост президента РФ Дмитрий Медведев встретился с Тоомасом Хендриком Ильвесом на Всемирном конгрессе финно-угорских народов в Ханты-Мансийске.
Последние новости
Захарова "отправила" Омеляна на танке штурмовать американскую Москву Умер режиссер Георгий Данелия Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Комментарии1
Политика , Прибалтика , Тоомас Ильвес , Дмитрий Медведев , Дмитрий Песков , Керсти Кальюлайд , Владимир Путин , РИА Новости , Москва , Эстония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изгнанный Соловьевым эксперт выступил с заявлением652
Минирование и взрыв: что произошло в Киеве9
В Крыму обратились с просьбой к США178
«Из-за чего они дерутся?»5
Взять измором: как НАТО борется с Россией111
Видео
«Из-за чего они дерутся?»
Происшествия
Что могут показать анализы Порошенко и Зеленского?
В мире Статьи
Что стоит за призывом Трампа к России и Китаю
Армия Войска
Изгнанный Соловьевым эксперт выступил с заявлением
Общество
В Крыму обратились с просьбой к США
США Армия
Взять измором: как НАТО борется с Россией
Армия Войска
В Крыму жестко ответили на угрозы Киева
Политика
«Вы все подохнете!» Врач устроила истерику в Подмосковье
Происшествия Статьи
Анонсировано действие Зеленского в случае поражения
В мире Украина
«Окажется, что Зеленский — сын Порошенко»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение