Песков назвал цели встречи Путина с президентом Эстонии 

Президент России Владимир Путин хочет во время встречи с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд хочет развеять опасения Эстонии относительно безопасности балтийской страны, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков эстонской газете Postimees.
Кальюлайд 18 апреля прибудет в Москву на открытие отреставрированного исторического здания посольства Эстонии. Глава отдела коммуникации канцелярии президента Кайди Ахер сообщила РИА Новости, что Кальюлайд рассчитывает в ходе рабочего визита встретиться с Путиным, добавив, что официальный запрос на встречу направлен в Кремль. Позже Дмитрий Песков подтвердил, что запрос эстонской стороны получен и Москва готовится к переговорам.
"В Эстонии есть определенные опасения по поводу ситуации с безопасностью. С нашей точки зрения, это не имеет никаких оснований. Россия неоднократно подчеркивала, что с нашей стороны нет никаких угроз для соседей. Цель встречи — поближе познакомиться друг с другом и обсудить актуальные вопросы", — сказал Песков в кратком телефонном интервью московскому корреспонденту Postimees.
Пресс-секретарь отметил, что между соседними странами существует дефицит общения. "Очень важно общаться друг с другом. У нас большой дефицит в двустороннем диалоге, особенно на высшем уровне", -сказал Песков, добавив, что от встречи президентов не стоит ожидать каких-то конкретных результатов и соглашений.
Последний раз президент Эстонии посещал Россию восемь лет назад — в 2011 году на освящении церкви святого Яана (Иоанна) в Санкт-Петербурге побывал Томас Хендрик Ильвес. Встреча с главой российского государства тогда не проводилась
Последняя встреча президентов РФ и Эстонии прошла в июне 2008 года. Занимавший тогда пост президента РФ Дмитрий Медведев встретился с Тоомасом Хендриком Ильвесом на Всемирном конгрессе финно-угорских народов в Ханты-Мансийске.