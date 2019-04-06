Песков назвал цели встречи Путина с президентом Эстонии

Кальюлайд 18 апреля прибудет в Москву на открытие отреставрированного исторического здания посольства Эстонии. Глава отдела коммуникации канцелярии президента Кайди Ахер сообщила РИА Новости, что Кальюлайд рассчитывает в ходе рабочего визита встретиться с Путиным, добавив, что официальный запрос на встречу направлен в Кремль. Позже Дмитрий Песков подтвердил, что запрос эстонской стороны получен и Москва готовится к переговорам.

"В Эстонии есть определенные опасения по поводу ситуации с безопасностью. С нашей точки зрения, это не имеет никаких оснований. Россия неоднократно подчеркивала, что с нашей стороны нет никаких угроз для соседей. Цель встречи — поближе познакомиться друг с другом и обсудить актуальные вопросы", — сказал Песков в кратком телефонном интервью московскому корреспонденту Postimees.

Пресс-секретарь отметил, что между соседними странами существует дефицит общения. "Очень важно общаться друг с другом. У нас большой дефицит в двустороннем диалоге, особенно на высшем уровне", -сказал Песков, добавив, что от встречи президентов не стоит ожидать каких-то конкретных результатов и соглашений.

Последний раз президент Эстонии посещал Россию восемь лет назад — в 2011 году на освящении церкви святого Яана (Иоанна) в Санкт-Петербурге побывал Томас Хендрик Ильвес. Встреча с главой российского государства тогда не проводилась