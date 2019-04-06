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Лавров: затянувшийся кризис в Ливии — результат прямого вмешательства НАТО 

РИА Новости + ещё 4 24 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Затянувшийся кризис в Ливии стал результатом прямого вмешательства НАТО, в результате страна погрузилась в хаос, стала источником нестабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Затянувшийся кризис в Ливии — прямое следствие нелегитимного военного вмешательства НАТО. В результате эта страна погрузилась в хаос, стала источником региональной нестабильности, рассадником терроризма", — заявил Лавров в интервью египетской газете "Аль-Ахрам" в преддверии визита в Каир.
Ранее командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Сообщается, что ЛНА уже взяла под свой контроль аэропорт Триполи, не действующий с 2014 года. В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции в Триполи призвал избегать военных столкновений в Ливии, так как они могут стать "очень крупными", если начнутся.
После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией, которая ведет затяжную войну с боевиками. ООН предлагает весной 2019 года провести всеобщие выборы в Ливии, по результатам которых должны быть сформированы легитимные и общепризнанные органы власти.
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Политика , Общество , Сергей Лавров , Антониу Гутерреш , Муаммар Каддафи , МИД , ЕС , ООН , НАТО , Каир , Ливия
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